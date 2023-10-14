登革熱防治一直噴藥好煩！陳其邁化身「老師」長文解答民眾疑惑

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為什麼今年疫情充滿挑戰？陳其邁說，以前兩年的經驗證實，台灣本土並沒有登革熱，先前只要針對防疫旅館就可以防止登革熱從境外移入。但因邊境開放、氣候變遷，今年全球登革熱疫情普遍上升。高雄擁有繁忙的海空雙港，加上颱風帶來的降雨、臨近疫情流行區，都讓防治變得相對困難。
為什麼室內室外都要噴藥？陳其邁強調，通常分布在北回歸線以南的病媒蚊「埃及斑蚊」偏愛室內環境。牠常常棲息在室內陰暗、潮濕及不通風的角落，甚至常在「飲水機底盤」發現孑孓的蹤跡。由於容易受到驚動，所以會頻繁更換吸血對象，每個人都咬一口，容易造成群聚。跟喜歡在室外活動，一次就把血吸飽的白線斑蚊比，疫情傳播模式不太相同。所以室內外都必須要去除積水、緊急防治。
至於為什麼不能提前四、五天通知要噴藥？陳其邁指出，蚊子叮咬、孑孓生長不等人，埃及斑蚊只要0.5公分積水就能孳生，而且在最適合環境下孵化成孑孓甚至只要「10分鐘」。因此中央疾管署指引規劃48小時內要完成疫調到緊急防治。防疫第一線的工作同仁，只要接獲確診資訊，就必須盡快繪製緊急防治圖、動員前往家戶張貼緊急防治通知單、馬上執行戶外噴藥、搶時效執行家戶內強制孳生源檢查、趕快撲滅病媒蚊孑孓。
而登革熱防治難道只有噴藥這一招嗎？陳其邁說明，並不是！但登革熱有四個型別，如果重複感染，容易激起更強烈的免疫反應。所以目前還沒有疫苗、也沒有治療藥劑。所以高市府針對登革熱確診個案，都會採取「孳生源檢查、噴藥滅蚊、擴大疫調採檢」的三合一緊急防治工作。
如果出現登革熱個案，表示社區有帶病毒的病媒蚊，實施化學噴藥可以快速減少病媒蚊避免疫情擴散，也為清除孳生源爭取時間。簡單來說，「噴針對成蟲，孳針對幼蟲」，台灣環境有害生物管理協會理事長、高雄大學白秀華教授說這是「缺一不可、否則沒完沒了」的工作。
至於外傳噴藥的比例比藥罐後面的建議劑量濃？陳其邁則表示，高雄市以安全性為優先考量，20年來都秉持噴藥專業原則，從選用環境衛生用藥、用藥的濃度、噴藥技術及機具都經過專家嚴謹的評估與生物檢定。以「有效」為目的來進行噴藥，因此每年疫情時都經過測試，確保有效且沒有浪費藥、同時具有安全性、不破壞環境。
而「除蟲菊酯」是環境部核准的環境用藥，環境部說明用藥標示是建議使用方式，但「緊急防治」時需要考量當地環境因素、抗藥性和防治需求來做調整。
台大生物資源暨農學院昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，在環境部及衛生單位的嚴謹把關與訓練下，防治藥劑對人體危害低。
在每戶有效的施藥時間內，要達到成效，調整噴藥方法或濃度是必須的，但除蟲菊精遇陽光及空氣極易分解、毒性極低，對人類影響主要是部分刺激與過敏性反應，卻對昆蟲如蚊子、家中害蟲如塵蟎的殺滅效果很好。
.陳其邁說，市府在10月2日再次召開專家會議，與會專家包括國立高雄大學白秀華教授、國立成功大學柯乃熒教授、高雄長庚紀念醫院林孟志教授、市立民生醫院張科副院長及前疾管署高屏管制中心前主任劉碧隆，台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈也是我們常諮詢的對象。
專家們都評估，以疫情沒有回燒、實施完緊急防治後的區域陽性率相對低、以及噴藥滅蚊生物檢定監測成果來說，高雄市防疫策略是有效的，應該要持續執行。市府防疫團隊結合衛生、環保、民政、警政等單位，以及國軍化學兵兄弟姐妹支援。
同時，衛生所同仁是最辛苦一群之一，陳其邁也強調，高雄幅員遼闊，在公衛醫療的人力調節上，會持續改善做整體的調配，讓偏鄉衛生所盡可能有醫師駐點服務、醫師人力不足的地區協調醫學中心、公立醫院支援服務，研擬相關組織修編及待遇提升方案，希望以制度面有效解決相關問題。
.陳其邁並指出，他了解為了配合防疫，大家都很辛苦。為了要緊急防治噴藥，會讓大家很不方便、需要配合時間和作業，要調整行程、要趕時間，造成不便真的很抱歉。但防疫的工作，是我為人人、人人為我。為了公共健康、為了確保病例數與重症死亡降低，非常需要大家一起落實。而第一線防疫人員也真的是最辛苦一群遇到他們時，別忘了說聲「謝謝」。