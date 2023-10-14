《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

MLB／美聯冠軍戰歷史級的老教頭對決：4276勝、4座世界大賽冠軍

▲大聯盟美聯冠軍戰老教頭對決，太空人主帥Dusty Baker（左）與遊騎兵總教練Bruce Bochy大鬥法。（圖／美聯社／達志影像，組圖）
▲大聯盟美聯冠軍戰老教頭對決，太空人主帥Dusty Baker（左）與遊騎兵總教練Bruce Bochy大鬥法。（圖／美聯社／達志影像，組圖）

記者路皓惟/綜合報導

今年美國職棒大聯盟美聯冠軍戰上，有幸見證了兩位棒球傳奇教頭太空人Dusty Baker與遊騎兵Bruce Bochy之間的對決。這兩位總教練合計拿下超過4千場的勝利和4次世界大賽冠軍，究竟誰能帶隊脫穎而出晉級世界大賽，值得期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Baker和Bochy並不是首次在季後賽中交鋒，早在2012年，Bochy領軍的舊金山巨人隊就曾打敗Baker帶領的紅人隊。不過，11年後的今天，兩人各自代表著全新的球隊再次交鋒。這兩位總教練在在例行賽中一共對決過204次，僅次於Baker和Tony La Russa之間的215次對決。

Baker與Bochy都在執教生涯取得了驚人的成績，Baker帶隊一共拿下2183場勝利，排名史上第7名，而Bochy帶隊生涯2093場勝利則是排名第10。

在季後賽方面，Baker帶隊打了101場，而Bochy則是帶隊打了82場，兩人在季後賽經驗都相當豐富，Baker在季後賽取得了54勝排名第4，排在Joe Torre的84勝、Tony La Russa的71勝和Bobby Cox的67勝之後，至於Bochy則有49勝。

此外，74歲的Baker與68歲Bochy也是大聯盟年齡最長的2位現役總教練。去年賽季，Baker以73歲年紀成為了史上最老的總教練，而Bochy則是第7位帶領至少3支球隊進入季後賽分區冠軍戰的教頭。

MLB／分區冠軍戰16日開打！僅太空人是分區冠軍　其餘3隊都是外卡

MLB／大谷翔平轉戰令人意想不到的球隊？外媒：這決定將改變戰局

MLB／我好興奮啊！賽揚強投Scherzer準備好了　備戰美聯冠軍戰

MLB／3支百勝球隊意外全軍覆沒　大聯盟主席評估調整季後賽賽制

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞