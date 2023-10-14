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遏阻八五大樓非法旅宿　高市府跨局處祭鐵腕斷水電

▲現場人員執行非法旅宿斷水斷電。（圖／高雄市觀光局提供）
▲現場人員執行非法旅宿斷水斷電。（圖／高雄市觀光局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

打擊非法旅宿昨（13）日針對八五大樓非法日租業者高市府採取強制斷水斷電措施，由觀光局率隊會同警察局、消防局、工務局前往執行，違法業者「85涵館」經處分罰緩並勒令歇業、間接強制執行怠金後，卻仍無視處分、繼續違法營業，為保障旅客住宿安全，觀光局對其強制執行斷水斷電，同時再次呼籲民眾，出外旅遊時應選擇合法旅館或民宿，以確保自身權益與安全。

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高閔琳指出，依據發展觀光條例規定，經營旅館業務須向地方政府主管機關申設旅館登記始可營業；未取得登記前，擅自提供不特定人以日或週方式收取住宿費用者，處以10至50萬元的罰鍰並勒令歇業；若再經查獲有持續經營之情形，除依行政執行法處以怠金外，觀光局更祭鐵腕執行斷絕水電，強力打擊非法旅宿。

今年截至9月底，已裁罰非法旅宿138件，金額達1,615萬元，其中，八五大樓非法日租套房「85涵館」，最近一次被裁處30萬元怠金並命令歇業，但業者無視法令仍繼續違法營業。為保障旅客住宿安全，昨由觀光局會同市府相關局處前往八五大樓強制執行斷水斷電處分並張貼違反法令公告。高閔琳說，除持續加強非法日租套房稽查，並表示「強制執行處分違法業者，這絕對不會是最後一件」，同時也呼籲非法旅宿業者切勿心存僥倖。

▲現場人員執行非法旅宿斷水斷電。（圖／高雄市觀光局提供）
▲現場人員執行非法旅宿斷水斷電。（圖／高雄市觀光局提供）
觀光局提醒，非法旅宿通常透過網路平台招攬生意，以「裝潢」漂亮、「價格」便宜、或「地段」方便等方式吸客；但這些旅宿均未通過消防及建物公安檢查，更沒有24小時服務人員；若不幸發生公安意外或消費爭議時，消費者往往求償無門；此外，也曾有不法人士假借經營業者名義，誆騙旅客住宿費用或個資，嚴重危害消費者住宿安全及資安權益。

觀光局補充，若民眾發現非法旅宿業者，可檢附經營事證資料向觀光局檢舉；若為新案件且經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，待違法業者完成罰款繳納後，將提撥實收罰鍰金額10%至15%為檢舉獎金。旅客可利用「臺灣旅宿網」 （http://taiwanstay.net.tw/）查詢合法旅宿名單；現場投宿時也可查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，亦可上觀光局行政資訊網最新消息查詢未合法旅宿（https://admin.khh.travel/zh-tw/event/newsdetail/564）。

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