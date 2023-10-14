油價飆加美股回落　專家看台股留意財報與法說、年底前拉回是買點

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而台北股市週五出現回檔，終場下跌43.34點，跌幅0.26%，台股本周並未受到以巴衝突影響，週線連三紅，指數上漲262點，週線漲幅1.59%，平均日均量3279.36億元。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，以巴衝突攪局使得美債避險需求增加，使得利率降低，加上市場仍以聯準會動向為優先參考，由於多位官員支持不再升息，美股連日收紅，台股不跌反漲。隨著時間進入美國財報週，新一週包括Netflix、特斯拉等財報將登場，而台股則是晶圓龍頭大廠法說將於週四舉辦，會中釋出的半導體庫存調整與科技業展望，將成為台股第四季的重要觀察指標。
孫傳恕說明，目前研判，這次戰爭演變為系統性伊斯蘭國家與以色列開戰機率低，目前美國明確表態支持以色列，伊朗也未明確表態，因此戰事擴大機率不高，預料台股表現仍視美國核心通膨走勢為主，惟須留意國際油價是否受地緣政治影響；不過整體而言，大盤在類股輪動之下突破季線反壓，搭配聯準會態度轉鴿；美債殖利率回檔，市場資金情緒轉趨樂觀。
孫傳恕進一步指出，從台灣經濟環境來看，受惠於外銷訂單衰退逐漸收斂，及海外製造業庫存調整進入尾聲，市場預期第四季至明年第一季台灣GDP將進入高峰，統計1997年以來數據，GDP走勢與台股呈現高度正相關，預料大盤指數將受惠連動，且景氣已落底，年底前台股拉回即是買點。
看好2024年電子產業獲利性仍較傳產佳，孫傳恕建議，資金配置上可維持高電子持股比重，並以明年年成長股及中長線科技趨勢受惠次產業為主，包括AI伺服器、消費性新品，與能受惠新規格等需求升溫之類股，並可將記憶體、AI伺服器、電子零組件如ABF、散熱、組裝等做為第四季布局方向。