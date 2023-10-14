不像人妻女明星／孫藝真當媽飄仙氣 纖瘦身材、鉛筆腿令人稱羨
41歲的韓國女星孫藝真，演出《愛的迫降》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》紅遍亞洲，擁有天然的清秀外貌、氣質出眾，被粉絲暱稱為「孫仙」，去年嫁給人氣韓星玄彬後，年底產下寶貝兒子，仙氣依舊不減，產後5個月復出仍保持苗條身材，令人稱羨，她大方曬出老公拍的高爾夫球裝照，纖細鉛筆腿跟少女一樣，看不出來有生過孩子，旁人稱讚她嫁給玄彬很幸福，她豪氣回覆：「他娶我更幸運吧！」
記者江芷稜／綜合報導
孫藝真雖年過40歲，外貌卻跟20多歲模樣差異不大，她曾在綜藝節目《家師父一體》透露管理身材的方法，就是勤練皮拉提斯跟TRX懸掛訓練，以全身訓練燃燒多餘熱量，藉此雕塑出纖細手臂與零贅肉的好身材，甚至考取職業培訓師資格證，當場示範伸展身體的方式，懸掛在橫槓上的優美姿態、宛如跳芭蕾舞般的優雅動作，都讓李昇基等主持群驚豔不已。
孫藝真對身材自律相當嚴格，儘管行程忙碌，仍堅持每周至少運動3次，每次約時間在1小時左右，讓自己不會過度運動感到疲累，反而產生厭倦感，才能持之以恆，難怪她出道多年身材能纖細勻稱。而她跟老公玄彬都熱愛打高爾夫球，結婚後曬出不少老公視角美照，夫妻一起運動更甜蜜。
熱愛品嘗美食的孫藝真，並不刻意節食減肥，她提倡用愉悅心情和適量飲食、運動，保養自己的身材，所以不會忌口，若擔心飲食過度，就會以間歇性輕斷食減少攝取熱量，也經常在IG秀出自己的菜單，滿桌餐盤雖擺得滿滿的，但可觀察到孫藝真的餐食大多是蔬菜、水果沙拉居多，較少大魚大肉，還會補充膠原蛋白飲，難怪皮膚澎潤有彈性，完全不顯老態。