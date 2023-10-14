今日必吃／更勝拿坡里！實測「被披薩耽誤的炸雞店」 皮酥又多汁
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次到台南，找到當初被網友們封為「被披薩耽誤的炸雞店」的8818比薩屋，剛開設1個月的炸雞專賣店「ON LIVE 炸雞現場」，開箱是否跟本店一樣好吃。
記者葉盛耀/綜合報導
說到被「被披薩耽誤的炸雞店」，除了廣為人知的披薩連鎖店拿坡里，南部人還會告訴你一家在台南有30多年歷史的披薩店「8818比薩屋」，因為炸雞口味實在過於出色，相較之下披薩顯得平庸而讓消費者下此定義。廣大信徒們如今敲碗成功，「8818比薩屋」品牌還真的開設了炸雞專賣店，店址就在台南赤崁樓商圈的小巷弄，名為「ON LIVE炸雞現場」，裝潢新潮，帶點文青風，又不失美式速食該有的老派時尚。
點了兩塊炸雞套餐，包含飲料與薯條，套餐優惠價為240元，細看菜單價目，每塊炸雞單點售價80元、帶皮薯條售價也是80元，所以兩塊雞加上薯條就已是240元了，那等於飲料是送的了吧！
炸雞正好挑選一原味、一辣味，果然與「8818比薩屋」的規格一樣，因標榜選用國產雞製作，並有獨家配方和真空醃肉技術，外皮更薄酥，吃起來同樣酥脆又多汁；而辣味的炸雞，除了有明顯辣度，還有著花椒等香料的濃郁香氣，最是令人驚艷。
但不曉得是記者拍照過久還是現場冷氣太強，原本「8818比薩屋」那個因現炸而有的超燙熱度不見了，因此少了被肉汁燙到舌頭的暢快感受。
至於帶皮薯條，比起坊間各家速食店的來得更細，吃起來酥脆感更明顯，而且份量超大，比起麥當勞的大份薯條還更多。記者本人實測，最後還剩下好些沒嗑完，只能以餐巾紙好好包裹起來而外帶走了。
📍「On LIVE 炸雞現場」店家資訊
地址：台南市中西區赤崁東街2號
電話：(06)221-8833
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