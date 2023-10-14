NBA／Victor Wembanyama高效率砍進23分！馬刺120:104大勝熱火
NBA聖安東尼奧馬刺今（14日）主場熱身賽對陣去年東區冠軍邁阿密熱火，靠著狀元郎Victor Wembanyama高效率砍進23分，與陣中5人得分上雙，終場就以120:104戰熱火，雙方在熱身賽戰績皆為1勝1敗。
記者張志宇/綜合報導
此戰雙方你來我往，在首節熱火先是打出25:24的領先優勢，但來到次節馬刺給予還擊，打出35:31的攻勢，上半場結束馬刺取得59:56領先。
來到下半場，第三節熱火開啟反攻，單節打出28:27，將分差追至84:86僅有2分落後，但來到末節馬刺火力全開，開局就打出7:0攻勢擴大領先，馬刺更在末節剩3分鐘時加足火力，將分差拉開至16分，終場便以120:104戰勝熱火。
本場馬刺共有5人得分上雙，其中Victor Wembanyama出戰23分鐘，全場15投10中，三分5中1，以命中率6成6攻下全場次高的23分，控衛Devin Vassell則是出戰22分鐘，繳出9投6中、三分球7投6中拿下21分。
熱火本場主力皆全部輪休，但小將Jamal Cain則是出戰27分鐘，14投9中、三分球8中6，攻下全場最高的24分。