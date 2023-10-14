握釣竿過乾癮！出席全台首處親子垂釣區　賴清德曝在家愛「視釣」

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交通部長王國材致詞時指出，受限於環境惡劣例如沒有廁所，釣魚過去是以男性為主的休閒活動，女性參與率只7%，未來希望透過示範區，推廣成健康的親子活動。
行政院祕書長李孟諺說，當年立法院副院長蔡其昌帶著台灣數十個釣魚團體到行政院陳情，他才知台灣釣魚人口已有200萬人，這幾年政府打算在全國推150處釣點，目前發展到155個，可見多受歡迎！但釣魚的主管機關不明、預算編列等問題待解決，未來還有很長的路要走。
立法院副院長蔡其昌表示，台灣四面環海，過去因歷史與政策因素，讓人民面對海洋充滿恐懼、覺得是禁地，十幾年前在台中港釣魚還要被警察追，「和當賊差不多」，直到總統蔡英文上任後，推動向海致敬的政策，「我們終於把山解禁了、把海解禁了」。
蔡其昌指出，釣魚活動著重人與海的正向關係，若沒保護好海洋，哪有魚可以釣？他爭取台中做為第一個堤釣示範區，非常感謝台中港務局的用心，但現在只是起步成功，上位法令還未解決、主管機關也沒著落。下一階段要推動的，是選出對釣魚產業了解且支持的總統，才能延續總統蔡英文這些年的努力。
副總統賴清德笑稱，若要在現有人選找最了解釣魚的，「可能是找對人了」。他表示自己在立委、台南市長任內，協助安平港釣友解決被警察驅趕、垂釣環境不良等問題，當年他不像蔡其昌想這樣遠，把釣魚活動推展到全國、改善大環境，但自己在家裡很愛看日本釣魚節目，尤其是釣香魚，他覺得很棒。
賴清德說，台灣是非常漂亮的國家，他和千里步道協會配合，在台南就推行170幾公里，可以一路走到阿里山，台灣接近海洋也有很多美麗的地方，搭配釣魚活動讓國人有好的休閒設施，非常重要。至於主管機關部份，蔡其昌建議海委會，但他覺得若由交通部觀光署當主管機關，可以將釣魚活動當一個觀光產業來看，未來大家可以溝通看看。
賴清德說，蔡英文總統非常羨慕他今天能來，如果能親自體驗釣魚樂，自己應該會更開心，可惜時間不允許。隨後他換上釣魚裝備、握釣竿過乾癮，便急著趕赴台中滿滿的選舉行程。