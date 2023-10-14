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握釣竿過乾癮！出席全台首處親子垂釣區　賴清德曝在家愛「視釣」

▲台中港北堤親子垂釣區海風很大，吹亂賴清德的頭髮。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.14）
▲台中港北堤親子垂釣區海風很大，吹亂賴清德的頭髮。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.14）

記者顏幸如／台中報導

近年來釣魚活動日趨熱門，但早期在台灣許多地方釣魚，還會被警察追！台灣第一個海堤親子垂釣區，今天在台中港舉辦啟用典禮，副總統賴清德笑稱，若要在現有總統人選找最了解釣魚的人，應該是他了！自己不僅在立委、台南市長任內協助解決安平港釣客的難題，在家也愛看日本釣魚節目，未來希望釣魚活動成為台灣休閒產業的一環，朝觀光化發展、吸引國際釣客參與。

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台中港務公司應釣客要求，在北堤規劃長達2800多公尺的釣魚平台，每月吸引9千多人次釣客，由於太受歡迎，再闢1500多公尺有欄杆的親子垂釣區，開放大人陪同6歲以上孩子參與，營造親子友善釣魚環境，今（14）日上午舉辦「台中港北堤親子垂釣區啟用典禮」。

交通部長王國材致詞時指出，受限於環境惡劣例如沒有廁所，釣魚過去是以男性為主的休閒活動，女性參與率只7%，未來希望透過示範區，推廣成健康的親子活動。

▲賴清德換上釣魚裝備，出席台中港北堤親子垂釣區啟用典禮。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.14）
▲賴清德換上釣魚裝備，出席台中港北堤親子垂釣區啟用典禮。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.14）
行政院祕書長李孟諺說，當年立法院副院長蔡其昌帶著台灣數十個釣魚團體到行政院陳情，他才知台灣釣魚人口已有200萬人，這幾年政府打算在全國推150處釣點，目前發展到155個，可見多受歡迎！但釣魚的主管機關不明、預算編列等問題待解決，未來還有很長的路要走。

立法院副院長蔡其昌表示，台灣四面環海，過去因歷史與政策因素，讓人民面對海洋充滿恐懼、覺得是禁地，十幾年前在台中港釣魚還要被警察追，「和當賊差不多」，直到總統蔡英文上任後，推動向海致敬的政策，「我們終於把山解禁了、把海解禁了」。

蔡其昌指出，釣魚活動著重人與海的正向關係，若沒保護好海洋，哪有魚可以釣？他爭取台中做為第一個堤釣示範區，非常感謝台中港務局的用心，但現在只是起步成功，上位法令還未解決、主管機關也沒著落。下一階段要推動的，是選出對釣魚產業了解且支持的總統，才能延續總統蔡英文這些年的努力。

▲賴清德透露自己在家裡很愛看日本釣魚節目。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.14）
▲賴清德透露自己在家裡很愛看日本釣魚節目。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.14）
副總統賴清德笑稱，若要在現有人選找最了解釣魚的，「可能是找對人了」。他表示自己在立委、台南市長任內，協助安平港釣友解決被警察驅趕、垂釣環境不良等問題，當年他不像蔡其昌想這樣遠，把釣魚活動推展到全國、改善大環境，但自己在家裡很愛看日本釣魚節目，尤其是釣香魚，他覺得很棒。

賴清德說，台灣是非常漂亮的國家，他和千里步道協會配合，在台南就推行170幾公里，可以一路走到阿里山，台灣接近海洋也有很多美麗的地方，搭配釣魚活動讓國人有好的休閒設施，非常重要。至於主管機關部份，蔡其昌建議海委會，但他覺得若由交通部觀光署當主管機關，可以將釣魚活動當一個觀光產業來看，未來大家可以溝通看看。

賴清德說，蔡英文總統非常羨慕他今天能來，如果能親自體驗釣魚樂，自己應該會更開心，可惜時間不允許。隨後他換上釣魚裝備、握釣竿過乾癮，便急著趕赴台中滿滿的選舉行程。

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