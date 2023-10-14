地緣政治風險下　張忠謀開示：台積電未來幾年挑戰將更嚴峻

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台積電董事長劉德音今日致詞時表示，生處於帶領全人類科技發展的半導體產業，探索未知是台積電的DNA，釋放創新是目的。他也提到公司面對許多逆風下，仍然有許多重要進展，像是3奈米進入大量生產，2奈米在新竹和高雄生產。另外，在日本的建廠帶領公司走出舒適圈，這需要學習曲線，台積同仁要共同面對。他也說公司是一個全球性企業，立足台灣但放眼世界，會用包容與共榮擁抱多元。
創辦人張忠謀致詞時指出，自己不是貴賓，而是「自己人」，每年運動會都是他一年當中最愉快的日子。他說他曾在2019年的運動會上說，台積電已經成為地緣政治下的兵家必爭之地，4年過去，可以印證他的話，而台積電現在不會比前幾年輕鬆，台積電必須展現出最好的。
張忠謀說半導體已經沒有全球化了，也沒有自由貿易了，最重要的是國家安全，每個國家都擔心自己的國家安全，而台積電要成為大家需要的公司，台積電一樣會跟其他公司競爭，但別的公司會利用地緣政治趨勢，台積電得更加努力。
張忠謀認為，因此台積電在未來幾年的挑戰會一樣嚴峻，也或許會更嚴峻。不過，他看到現場年輕人，樂觀表示大家都很有精神，讓他對未來感到興奮，相信台積電可以克服未來嚴峻挑戰。