愛吃宵夜戒不了吃到飽！小心「這款」疝氣找上門　拖久器官恐壞死

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李君豪指出，醫療團隊隨後採用微創腹腔鏡手術，先將病患的大腸及胃復位，再把脫出的疝氣囊切除，並以人工網膜修補，加強胃部抗胃酸逆流的功能，而病人術後除些微疼痛外，恢復相當順利，腹部只有4個介於0.5公分至1公分的傷口，飲食及上廁所也沒有問題，於術後約1周出院。
針對橫膈膜疝氣，李君豪說，是指橫隔膜弱化或先天孔道擴大，造成腹腔內的構造往胸腔壓迫， 或甚至直接擠壓至胸腔內，佔據原本肺部的位置，破壞原有的生理結構，進而導致一連串的症狀。
至於橫膈膜疝氣的原因，則可能是老化、過度肥胖、反覆嘔吐、吸菸、重大外傷，或是先天性的組織弱化等。
絕大部分橫膈膜疝氣不會造成不適，較嚴重患者會有胃食道逆流，包括心窩灼熱、胃酸逆流、吞嚥困難等，其他症狀還有上腹或胸骨下疼痛、噁心嘔吐、食量變小，也會引起咳嗽、咽喉 發炎、氣喘、肺部發炎，更嚴重會形成胃扭轉、出血、潰瘍，若為嵌入型疝氣則恐造成器官血流的壓迫，導致器官缺血、壞死。
李君豪表示，橫膈膜疝氣其實不算罕見，如患者胃食道逆流症狀明顯，建議先改善生活作息，再以藥物作為輔助，並規律追蹤，若連藥物治療失敗，才考慮手術。
🟡橫膈膜疝氣注意事項
📍某些胃食道逆流與橫膈膜疝氣有關，若經常感覺「火燒心」要注意。
📍排除老化或先天性異常，過度肥胖、反覆嘔吐、吸菸、外傷等，都可能造成橫膈膜疝氣。
📍改善方式：
◾戒菸
◾減重
◾平躺時上半身抬高
◾勿吃宵夜，睡前3小時不進食
◾禁暴飲暴食，少量多餐
📍若調整飲食、作息失敗，吃藥也未改善，宜考慮手術治療。