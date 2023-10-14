爭鮮爆茶碗蒸打架事件！推「超派價」降價促銷 全家、7-11也跟風
「你看起來就像茶碗蒸」掀茶碗蒸格鬥盃之亂！起因是12日晚間在爭鮮忠孝店，兩組客人起口角，最後更爆發全武行，由於對話內容太荒唐，引發高度討論。爭鮮趁機推出免費茶碗蒸抽獎，以及海鮮茶碗蒸「超派價」，宣傳文宣除了有兩碗茶碗蒸「超派」互毆外，更有包手刺青的細節，而全家、7-11、壽司郎也紛紛搶跟風時事梗，讓網友全笑翻。
記者鍾怡婷/綜合報導
12日凌晨在大安區忠孝東路四段爭鮮迴轉壽司店，39歲「全甲」刺青的姜姓男子，因「茶碗蒸」與鄰桌男客發生口角，怒嗆對方「你看起來就像茶碗蒸！」後續雙方離開店家，並爆發肢體衝突，影片在網上掀起高度討論。
事發地爭鮮忠孝店成為焦點之一，業者把握行銷好機會，除了舉辦「200個茶碗蒸等你拿」抽獎活動外，更在下週推出「海鮮茶碗蒸超派價」，PO文寫下「10/16(一) ～10/20(五)連續5天價格熊“派”價50元 (原價60元）啥款？來“派”一下 」
宣傳文案除了有兩碗茶碗粥互毆外，綠衣茶碗蒸更有霸氣的包手刺青，跟上時事的細節也讓網友笑喊「畫得很可愛」、「這次的行銷手法超派」、「小編時勢跟很緊」。
除此之外，全家小編也發文寫下「全家的茶碗蒸最好吃」；7-11則PO出自家2款茶碗蒸照片，寫下「7-11茶碗蒸，您愛哪一味？」；壽司郎也湊一咖：「@All 要打去練舞室打，要吃茶碗蒸來壽司郎」，掀起另類茶碗蒸熱潮。