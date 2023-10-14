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賴清德稱未答應參加氣候變遷會議　侯友宜辦批臨時取消還說謊

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室批，賴清德說謊，背棄人民。（圖／資料照片）
▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室批，賴清德說謊，背棄人民。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

針對民進黨總統參選人賴清德臨時宣布不參加「2023淨零台灣氣候對話論壇」，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，賴清德根本「落跑、說謊、漠視、背棄」，不僅臨時取消參加辯論，還說謊從頭到尾未答應參加，甚至漠視氣候變遷與淨零碳排，更是背棄人民以及關心該議題的公民團體，難道賴清德是真的想要「躺著選」嗎？

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王敏旭表示，主辦單位國際氣候發展智庫在9月22日邀集三組總統參選人參加會議，其中賴清德陣營代表就是黃聖鈞副研究員，會中談及10月21日活動當天的時間，並相約10月12日召開第二次協調會。結果賴清德陣營前(12)日臨時通知取消參加該論壇，根本就是臨陣落跑。

王敏旭指出，賴清德陣營說民進黨從未應允過候選人出席此活動，但事實上就是前天上午才臨時告知主辦方，讓現場其他陣營以及公民團體一陣錯愕，這也代表賴陣營根本就是在說謊。

「漠視氣候變遷與淨零碳排」，王敏旭說，全球目前面臨嚴峻的氣候變遷，各國正想方設法降低碳排放，沒想到賴清德臨時脫逃，不正視氣候變遷為台灣與全球帶來的挑戰，也充分顯示其對世代正義漠不關心。 

王敏旭指出，本次論壇三方陣營與主辦單位約定好，以對談及接受《遠見》、《天下》及《今周刊》等3家媒體代表、公民團體提問等方式進行，賴清德是執政黨的副總統，更有責任說明政策與接受質問，賴清德卻臨時取消參加，這是背棄人民與公民團體，更凸顯從頭到尾只想要躺著選舉的輕蔑心態。

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