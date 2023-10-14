1994年後首見！以色列總理「安息日」罕見演說 再度劍指哈馬斯
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當地時間13日發表簡短的全國演說，強調正以「前所未有的力量」打擊敵人，對哈馬斯的報復行動才剛剛開始。由於這是近30年來，以色列總理首度在猶太安息日發表全國聲明，相當受到重視，反對派領袖則批評他的談話了無新意，只是製造恐慌。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《以色列時報》報導，週五是猶太教的安息日，自1994年，時任以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）宣布營救被綁架的士兵瓦克斯曼（Nachshon Wachsman）失敗以來，還沒有哪任總理會在安息日向全國致詞。不少以色列人週五晚間都特地收看這次「不同尋常」的演說，認為將宣布有關戰事的重大進展。
不過，以色列人並沒有等到諸如人質獲釋之類的消息，相反的，納坦雅胡的演說只是強調，猶太人為了祖國，像獅子一樣勇猛戰鬥、團結一致，永遠不會原諒這些發生在以色列人身上的暴行，揚言對敵人的報復還只是開始，對方尚未付出真正的代價，以色列獲得來自國際社會巨大的支持，將徹底摧毀哈馬斯並獲勝。
納坦雅胡週五晚間的談話，挨批沒有任何實質和啟示性內容，只是為了鼓舞士氣、平息國民對其內閣應對不力的質疑。社群網路上也湧現諸如「空洞」、「愚蠢」、「與人民脫節」、「逃避責任」的撻伐聲浪。
反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）指出，納坦雅胡讓人民以為有緊急、重大情況發生，演說內容卻毫無新意，既沒有關於營救人質的具體舉措，也沒有提到前線狀況以及如何疏散居民，直言：「除非他有新的資訊可以帶給人民和國家，否則身為總理，不應隨意發表言論。」