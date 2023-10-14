國際氣候發展智庫說話了！賴清德團隊未答應出席籲政黨別政治操作
國際氣候發展智庫（ICDI）10月21舉辦淨零台灣氣候對話論壇，邀請藍、白、綠營三位總統參選人出席，網路卻傳出民進黨總統參選人賴清德臨時告知不參加；對此，該智庫今日（14）日發出聲明，「賴團隊確實自始至終，都未曾答應出席活動」，也在10月3日收到正式書面通知；賴辦發言人郭雅慧也說，已在10月3日向主辦單位表達無法參與，並確認主辦單位收悉。
記者陳佩君／台北報導
國際氣候發展智庫發出聲明指出，在溝通的過程中持續和各辦公室保持良好的溝通，也討論各種行程安排的可能性，對於在相關訊息尚未確認前因為連繫處理不周，所造成的紛擾，「我們表達誠摯的歉意」。
智庫強調，賴團隊確實自始至終，都未曾答應出席活動，也於10月3日收到正式書面通知，「賴清德主席因行程安排困難，而無法出席活動」，在收到賴團隊的正式通知後，也將相關訊息，在籌備溝通會議中向所有團隊說明，「作為主辦單位，我們也希望相關政黨，不該以此議題進行政治操作」。
郭雅慧指出，8月31日看到媒體報導三方候選人都將出席這項活動，與事實不符，賴清德競辦感到相當錯愕，當日便立刻聯絡主辦單位ICDI（國際氣候發展智庫），表達此訊息有誤，從未承諾參選人出席。
郭雅慧說，因為週末行程多，當天下午已經排定3個行程難以更動，於10月3日向ICDI主辦單位表達無法參與，並確認主辦單位收悉，因此絕無10月12日當天抽籤時，才說不去這種情節，民進黨方面一直都有向主辦單位說明情況。