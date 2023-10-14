MLB／大谷翔平有望出征2028洛杉磯奧運 大聯盟想讓頂級球員參戰
2028洛杉磯奧運組織委員會在近日向國際奧委會提議，將追加棒球、壘球、腰旗美式足球、板球、袋棍球、壁球等項目進入洛杉磯奧運，國際奧委會也將在16日進行協商，並決定是否增加這些運動項目，其中日媒《Sponichi Annex》也在報導中透露「若是新增棒球項目，與大聯盟（MLB）若是開放頂級球星參賽，屆時大谷翔平將有望參戰。」
記者張志宇/綜合報導
日媒《Sponlichi Annex》也透露，「目前WBSC（世界棒壘球總會）會長Riccardo Fraccari，已收到大聯盟（MLB）的通知，希望能讓美國職棒中的頂級球員參加奧運，若是順利成功，大谷翔平將有機會出征2028年洛杉磯奧運」
大聯盟在以往是不開放大聯盟40人名單內的球員參賽，但隨著大聯盟官方對奧運棒球展現支持，可能有望改變立場，未來將開放大聯盟球星參賽，據美媒《The Athletic》記者Evan Drellich透露，「雖大聯盟目前尚未允諾大聯盟球員參加，但這些都是能隨時改變的。目前主辦方洛杉磯也提出增加男女子美式足球、板球、袋棍球、壁球等項目。」
其中美國職棒與球員工會也在今年7月時，寫信給奧運委員會，並在內容中表示支持棒、壘球重返洛杉磯奧運，而國際奧會主席Thomas Bach則表示，「自己樂見棒、壘項目重返奧運，這些運動完全符合2028年主辦國的體育文化，並能向世界展示屬於美國自己的代表性運動，同時也能將其他國家的運動帶到美國。」