▲年輕男子吞嚥困難、連水也喝不下　檢查竟是「下咽癌」

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無需預防性氣切手術 硬式內視鏡下腫瘤切片揪腫瘤彰基醫學中心耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰表示，病人因為比較年輕且沒有喝酒，原以為是比較輕微的喉球症患者，後來經過光學內視鏡檢查後，才發現病人的咽喉部有一巨大的腫瘤，腫瘤本身已經擋住食道的入口，並且部分阻塞聲帶，好在病人來得早，還沒有完全阻塞上呼吸道，不然可能需要緊急做氣切，保留呼吸道暢通。
經過與病人的討論後，在麻醉科醫師麻醉之下，順利的做完硬式內視鏡下腫瘤切片，病人也不需要經過預防性的氣切手術；切片結果顯示為「下咽癌」，病人也進一步接受徹底的癌症手術治療，目前手術後恢復良好，並且持續在耳鼻喉科門診追蹤。
下咽癌常發現已轉移 為頭頸癌預後最差的「下咽癌」常見於55～70歲的男性，通常個案都有在長期喝烈酒，也因此時常合併「食道癌」的發生，據台灣本土統計約有30%的「下咽癌」病人，經過胃鏡檢查後發現同時有「食道癌」或「食道癌」前病變。下咽癌的症狀通常是長期咽喉痛、聲音沙啞、吞咽困難或是喉嚨有異物感，因為癌細胞長的地方是在咽喉的深處，一般目視檢查無法發現，常常需要內視鏡的幫忙才有辦法診斷。
許多的「下咽癌」患者被診斷時，都已經轉移到頸部淋巴結了，造成病人的五年存活率一直很低，大概只有30～35%，也是所有頭頸癌預後最差的。
先化療放療處理 最後喉切除手術手術仍是主要的治療方式，針對一些末期的病人，可能需要做到全喉切除手術，如果想要保留發聲器官，則可考慮接受同步化學放射線治療，不過當同步化學放射線治療失敗時，病人仍然需要接受全喉切除的手術。
洪雲聰醫師表示，癌症發現的越早期，所需要接受手術範圍就會越小，像早期的「下咽癌」可能只需要接受經口的雷射治療即可，術後也不需要再接受放射線治療；建議如果民眾有咽喉痛超過一個月，或是吞咽困難一段時間都沒有改善，可能需要前往醫院做內視鏡的檢查，早期發現、早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59538
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