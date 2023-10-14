《周處除三害》被爆抄襲！導演錢人豪氣炸 宣傳公司：請提出證據
國片《周處除三害》囊括今年金馬獎7項提名，男主角阮經天睽違13年二度問鼎影帝，票房和口碑皆有斬獲，氣勢如虹，不過導演錢人豪昨（13）日在私人臉書怒指「某部現正上映的電影」涉嫌抄襲自己籌備多年的故事，被懷疑影射《周處除三害》，對此，負責本片宣傳的牽猴子回應《NOWnews今日新聞》：「希望錢先生可以提出證據，以正視聽。」
記者楊穎軒／台北報導
錢人豪深夜發文表示，踏入電影圈近20年，有些事好像已經司空見慣，但有些事實在不吐不快，「自從我在媒體上看到某部現正上映的電影，跟我籌備很多年的《無法無天》故事大綱幾乎一模一樣，角色金句、故事情節，甚至連主角名字都類似。其實我也愣了一下，心想不會吧？這麼毫不掩飾嗎？這麼肆無忌憚嗎？」
「這個我一直想要拍的故事，在圈內，跟我合作多年的團隊，某些熟識的演員早就知道。甚至2017～18年我在兩岸的發布會上也不只一次提過」，錢人豪說，幾經思考，決定先發函正式詢問對方說法，也會想想如何公布自己手上的資料，讓大家做個比對。
錢人豪跟某人喊話「我跟你在香港認識也超過十年，講過這個故事！不代表你可以就當作你的」，認為做創作的人，不論環境如何改變，人還是應該有個底線，希望外界自有公評，雖然沒有指名道姓，但「你」疑似就是指《周處除三害》香港導演黃精甫。
此外，錢人豪強調「也許有人不喜歡我個性，但這個故事確實是我寫的，很多年前就有的，都有紀錄」，最後爆粗口：「連主角、配角名字，甚至slogan也抄到一模一樣！到底是誰給你這種膽子！」
對於錢人豪的發文，詢問負責《周處除三害》宣傳的牽猴子，對方不願對號入座，「關於錢人豪先生所寫的內容，並未指名是《周處除三害》，所以我們不知道要如何回應？我們也希望錢先生可以提出證據，以正視聽。」