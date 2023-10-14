批藍白合各懷鬼胎、政治分贓　民進黨：侯柯頻打戰爭恐嚇論

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張志豪表示，國民黨、民眾黨等下就要講藍白合事情，遺憾的是，國內兩個在野黨因自身利益，不講政策、未來、不顧國家，為了政黨、私人利益講藍白合，「藍白合就是各懷鬼胎、各自盤算」，且從選戰開始，都是造謠抹黑，尤其國民黨對國內造謠抹黑攻擊，對外卻是洩密、叛國，「藍白合就是政治分贓、烏合之眾」。
張志豪提到，選戰剩90天還在政治分贓，藍白合不是講國家利益，是在交換部長，而民進黨總統參選人賴清德已經做好準備，也和幕僚提到，「選戰從頭到尾不會主動攻擊，我們要準備一對一對決」。
張志豪續指，賴清德不斷對國家未來提出方向，遺憾的是，當賴清德提出和平四大支柱方案時，很多人假裝聽不到，特別是國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，一直打戰爭恐嚇論。
何博文則說，北海岸要拿下這席立委，不是為了他，也不是為了賴清德、民進黨，而是為了台灣。他批評對手洪孟楷參加「戰鬥藍」主張延役核電廠，是要增加核廢料，且「戰鬥藍」與近日捲入國艦國造洩密案的藍委馬文君站一起，「他挺馬文君，我們不要挺洪孟楷！」
何博文也允諾，若他進入立法院，他會全力監督淡江大橋2025年如期完工；何批評，誰說北海岸要核一、核二延役，講這種不負責的話，就把他丟入歷史中。
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