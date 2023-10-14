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批藍白合各懷鬼胎、政治分贓　民進黨：侯柯頻打戰爭恐嚇論

▲民進黨立委參選人何博文主辦「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會上午在新北淡水登場。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.14）
▲民進黨立委參選人何博文主辦「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會上午在新北淡水登場。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.14）

記者陳佩君／台北報導

2024年總統大選藍白尋求整合，並於今（14）日下午舉行會前會，民進黨發言人張志豪上午出席願景說明會時批評，藍白為了自身利益，不講政策、未來、不顧國家，「藍白合就是各懷鬼胎、各自盤算、政治分贓」。

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民進黨立委參選人何博文主辦「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會上午在新北淡水登場，包含民進黨發言人張志豪、政治評論員李正皓、經濟部長王美花、前立委呂孫綾、新北市議員鄭宇恩等人前來力挺。

張志豪表示，國民黨、民眾黨等下就要講藍白合事情，遺憾的是，國內兩個在野黨因自身利益，不講政策、未來、不顧國家，為了政黨、私人利益講藍白合，「藍白合就是各懷鬼胎、各自盤算」，且從選戰開始，都是造謠抹黑，尤其國民黨對國內造謠抹黑攻擊，對外卻是洩密、叛國，「藍白合就是政治分贓、烏合之眾」。

張志豪提到，選戰剩90天還在政治分贓，藍白合不是講國家利益，是在交換部長，而民進黨總統參選人賴清德已經做好準備，也和幕僚提到，「選戰從頭到尾不會主動攻擊，我們要準備一對一對決」。

張志豪續指，賴清德不斷對國家未來提出方向，遺憾的是，當賴清德提出和平四大支柱方案時，很多人假裝聽不到，特別是國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，一直打戰爭恐嚇論。

何博文則說，北海岸要拿下這席立委，不是為了他，也不是為了賴清德、民進黨，而是為了台灣。他批評對手洪孟楷參加「戰鬥藍」主張延役核電廠，是要增加核廢料，且「戰鬥藍」與近日捲入國艦國造洩密案的藍委馬文君站一起，「他挺馬文君，我們不要挺洪孟楷！」

何博文也允諾，若他進入立法院，他會全力監督淡江大橋2025年如期完工；何批評，誰說北海岸要核一、核二延役，講這種不負責的話，就把他丟入歷史中。

▲王美花與鄉親打招呼。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.14）
▲王美花與鄉親打招呼。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.14）

 

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