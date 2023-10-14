台積電經驗曲線強、積極研發　張忠謀談美國廠：現在有更好的準備

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其實台積電美國廠去年裝機典禮上，張忠謀致詞時就曾說，因為自己在美國成長，夢想就是在美國蓋廠，但卻遇到成本、人與文化上的問題，美夢變成惡夢，花了好幾年才從中解脫。今日記者會上，針對美國廠，張忠謀表示，現在的台積電已經跟20幾年前的不同，不論人才、資金、技術都強很多。
張忠謀指出，在1996年時成立 WaferTech，這個美好的夢想在兩三年間變成惡夢，面臨人、文化、成本等種種問題。但現在台積電已經跟27、28年前的不同，台積電現在的人才、資金、技術都強很多，我們有更好的準備，20幾年前的夢想也許在今天就能實現。
張忠謀表示，台積電擁有豐富的經驗曲線，所謂「經驗曲線」就是做得越多，成本減低的機會越多，但也要會利用這個機會才行，同時台積電積極研發，都是公司成功的秘密。
另外，談及發展半導體在哪些地方比較有機會成功？張忠謀指出，依過去經驗是日本跟新加玻，但新加坡地方小、資源不多，日本尤其是九州土地、水電與資源上比較充裕，且日本也是工作文化很好的地方。
張忠謀透露自己兩週後會到麻省理工學院演講，講述晶片產業的發展，會談到美國早期發展半導體，他強調台灣也是一樣，隨著國家經濟發展等情勢的變化，相信20、30年後，台灣半導體可能不像現在這麼有優勢。