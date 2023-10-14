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台積電經驗曲線強、積極研發　張忠謀談美國廠：現在有更好的準備

▲針對媒體提問對美國亞歷桑納州新廠的看法，台積電創辦人張忠謀表示，台積電已經跟20幾年前大不同，不論人才、資金、技術都強很多，有很好的經驗曲線，相信美國廠會有更好的準備。（圖／記者許家禎攝，2023.10.14）
▲針對媒體提問對美國亞歷桑納州新廠的看法，台積電創辦人張忠謀表示，台積電已經跟20幾年前大不同，不論人才、資金、技術都強很多，有很好的經驗曲線，相信美國廠會有更好的準備。（圖／記者許家禎攝，2023.10.14）

記者許家禎／台北報導

台積電運動會今（14）日登場，創辦人張忠謀與夫人張淑芬親臨現場，早上開幕會後舉行記者會，針對媒體提問對美國亞歷桑納新廠的看法，他表示台積電已經跟20幾年前不同，不論人才、資金、技術都強很多，有很好的經驗曲線，相信美國廠會有更好的準備，其美國建廠的夢想也許在今天就能實現。

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台積電於2020年5月宣布在亞歷桑納州興建晶圓廠，2021年6月動土、2022年12月舉行移機典禮，但因熟練安裝設備的專業人員不足、當地工會抗議、海外安規差異等眾多挑戰，造成施工進度落後，量產時程從2024年推遲到2025年。反觀日本熊本廠，進度順利，供應鏈還透露，將自本月開始安裝設備，若順利於明年2024年投產，進度將超車美國廠。

其實台積電美國廠去年裝機典禮上，張忠謀致詞時就曾說，因為自己在美國成長，夢想就是在美國蓋廠，但卻遇到成本、人與文化上的問題，美夢變成惡夢，花了好幾年才從中解脫。今日記者會上，針對美國廠，張忠謀表示，現在的台積電已經跟20幾年前的不同，不論人才、資金、技術都強很多。

張忠謀指出，在1996年時成立 WaferTech，這個美好的夢想在兩三年間變成惡夢，面臨人、文化、成本等種種問題。但現在台積電已經跟27、28年前的不同，台積電現在的人才、資金、技術都強很多，我們有更好的準備，20幾年前的夢想也許在今天就能實現。

張忠謀表示，台積電擁有豐富的經驗曲線，所謂「經驗曲線」就是做得越多，成本減低的機會越多，但也要會利用這個機會才行，同時台積電積極研發，都是公司成功的秘密。

另外，談及發展半導體在哪些地方比較有機會成功？張忠謀指出，依過去經驗是日本跟新加玻，但新加坡地方小、資源不多，日本尤其是九州土地、水電與資源上比較充裕，且日本也是工作文化很好的地方。

張忠謀透露自己兩週後會到麻省理工學院演講，講述晶片產業的發展，會談到美國早期發展半導體，他強調台灣也是一樣，隨著國家經濟發展等情勢的變化，相信20、30年後，台灣半導體可能不像現在這麼有優勢。

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