92歲張忠謀談50歲後的養身法 喊運動會就是團隊合作、運動家精神
台積電在疫情過後、睽違3年終於恢復舉辦運動會，今（14）日台積電運動會上，創辦人張忠謀與夫人張淑芬也到場。張忠謀致詞時勉勵員工們多多運動，說自己年輕時到50歲前都忙於工作，沒怎麼運動，後來覺得這樣不行，於是50歲開始就每個禮拜3到4天運動，每次40分鐘，覺得真的對健康很有幫助。
記者許家禎／台北報導
台積電運動會今日於竹北體育場登場，早上8點半左右，創辦人張忠謀與夫人張淑芬現身，董事曾繁城、董事長劉德音、總裁魏哲家與其他高層也陪伴進場，現場數百名員工熱烈歡迎，紛紛高喊「創辦人我愛你」、「Sophie（張淑芬英文名）我愛你」。
張忠謀致詞時表示，自己不是貴賓，而是「自己人」，每年的運動會都是他當年最愉快的一天。現年92歲的他勉勵大家多多運動，每個星期至少3天或4天，每次40分鐘，他說自己從24歲開始工作到50歲，一點運動都沒有，50歲時突然警覺這樣不行，再不運動、年紀越大身體越不行，因此從50歲開始就維持運動習慣，對自己健康很有幫助。
張忠謀也說，運動會也不要太驕傲，強調「那會被別人幹掉的」，如果輸了別太失望，因為還會有下次的比賽，說運動會的精神就是團隊合作，可以展現運動家精神。最後他也帶領全體員工高喊「我愛台積、再創奇蹟」。