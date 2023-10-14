斷言藍白合「黃金會」只有1共識 ！李正皓：兩邊都想談失敗的談判

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針對藍白合一事，李正皓會後受訪時表示，兩邊談判的雙方，都在談一場「兩邊都想談失敗的談判」，意思是兩邊都希望破局，但在談判的過程中，只要確定一件事，「破局的戰犯不是我，是對方」。
李正皓進一步指出，因此能看到民眾黨總統參選人柯文哲不斷對國民黨總統參選人侯友宜緊迫盯人，從比民調、比辯論，最近還聽說要增加手機民調，「柯不斷的在對侯友宜緊迫盯人，且每一條都是侯友宜的底線」。
李正皓提到，國民黨更扯、說要三個層次六個面向，其實只要確定好人事時地即可，為何要談三個層次六個面向？「什麼都可以談，就是不要談比民調，這是國民黨的態度，所以一定會破局！」
李正皓認為此次藍白合只有一件事有共識，那就是下次開會時間，其他不會有任何共識。
至於藍白合破局，是否對民進黨有利？李正皓直言，他不認為民進黨會思考這些，畢竟這不操之在己，就民進黨角度，現在該做什麼就往前走，「就算整合到一組，就我的理解，民進黨不見得怕」。
李正皓提到，若整合一組侯友宜、柯文哲退，或者整合一組柯文哲、侯友宜退，甚或是整合一組變郭台銘2人都退，民進黨都不覺得怕，反而會覺得更好打，因為這3名參選人都有致命的缺點，且每一個人的缺點都不一樣。
李正皓指出，若整合成侯友宜，光是每天的政策攻防，侯友宜就倒了，若整合出柯文哲，回頭看高虹安案及民眾黨的一些奇怪的事情，柯文哲也倒了，「郭台銘更不用說，連抖音都拍得亂七八糟」。