醉漢夜鬧派出所遭管束還投訴不當執法 “鴿”這次不忍了
一名黃姓男子酒後脫序，到台中市第三分局健康派出所「盧」，警方因其影響公務及其他民眾製作筆錄，多次勸其離開未果後對其實施管束。事後黃男竟以不實內容投訴媒體，自稱遭警方帶至派出所後無故被上銬，手腳均被固定致其四肢無法動彈，放任黃男便溺於座椅上；針對黃男的不實指控，警方一一提出相關影像澄清，同時對於黃男惡意中傷員警部分，警方表示將依法究辦。
記者鄧力軍/台中報導
警方從影像還原事發經過，黃男於12日凌晨2時58分許獨自前往臺中市政府警察局第三分局健康派出所，進入派出所後黃男明顯酒醉且言詞毫無邏輯，在派出所受理報案區無法自控行為脫序，已影響當時在所製作筆錄的其他民眾，面對員警制止黃男還以輕蔑語氣假稱其「包皮」不舒服，堅持要在所內休息不肯離去，警方經多次勸導未果後，於3時11分依警察職權行使法第19條對其實施管束，並即時通知黃男父親。
為防止黃男胡亂揮擊傷及自身，警方依法使用手銬控制黃男手部對其管束，並保持適當鬆緊程度未有黃男所稱遭緊銬無法動彈狀況，未料黃男於4時6分許竟以腳踹踢、勾拉所內辦公鐵桌，員警為避免黃男受傷，因而才再對其腳部上銬。至於黃男所述警方漠視其生理需求部分，經查黃男於5時54分許向員警表示要上廁所，員警即前往協助解銬，惟尚在解銬過程黃男就未能忍住，並無警方放任黃男就地便溺情事，最後黃男於6時58分結束管束自行離所，整起事件過程均有相關影像可稽。
警方表示，對於黃男捏造虛假情節之惡意指控，警方查明後將依相關法規送辦，並呼籲民眾飲酒應適量，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以守護市民安全。