MLB／李灝宇返美打秋季聯盟連2場敲安 被美媒點名是黑馬新秀
隨著杭州亞運結束之後，旅美強打李灝宇立即返美參加秋季聯盟，持續為大聯盟目標努力。這位效力底特律老虎高階1A的「台灣怪力男」，在今（14）日秋季聯盟比賽，全場3打數擊出1支安打，並選到2次保送，單場3次上壘，連續2場比賽敲安。
記者路皓惟/綜合報導
亞利桑納秋季聯盟（Arizona Fall League）是大聯盟經營的聯賽，在球季結束後，小聯盟球團通常都會安排自家農場的頂級潛力新秀球員參加。今年季中從費城費城人被交易至底特律老虎的李灝宇，也在季後入選秋季聯盟名單，並被美媒《MLB Trade Rumors》點名是值得關注的黑馬新秀。
李灝宇在秋季聯盟加入由老虎、響尾蛇、勇士、洛磯及海盜潛力球員共同組成的鹽河椽子隊，今日比賽中，李灝宇擔任先發二壘手、打第8棒，全場3打數擊出1支安打，貢獻1分打點，吞下1次三振，並選到2次保送，目前打擊率為.286。
2019年U18世界盃年僅高一的李灝宇就扛四棒，當時總教練周宗志讚他是「陳金鋒加林智勝的綜合體」，未來發展潛力備受期待。李灝宇在2021年正式展開旅美生涯，經過美式訓練後，身材又更壯碩，並在今年杭州亞運再度披上中華隊戰袍。
過去兩年旅美生涯李灝宇都因傷沒有打滿賽季，是他覺得比較遺憾的地方，保持健康是他未來有穩定表現的一大課題，他也期許明年賽季能夠健康打完一整季，證明自己實力給球團看。