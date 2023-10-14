短今出國受委屈狂哭！法國帥哥1暖舉感動她 愛的紙條害羞曝光
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的人氣成員短今，日前自爆在香港機場嚎啕大哭，讓許多粉絲十分心疼。今（14）日短今就與她的好友希希，一同出席「祖孫三代 與獸同行」健走活動，現場兩人也有說有笑地與《NOWnews今日新聞》分享出國的趣事，自認受委屈狂哭的短今，還意外碰到法國帥哥溫暖幫忙，被感動的她還親自留下紙條喊話，「希望你來台灣找我玩！」
記者詹鎰睿／台北報導
中信兄弟球員吳哲源、黃恩賜與人氣啦啦隊女孩短今、希希、凱蒂、小安，今日一同化身成動物知識闖關活動關主，帶領民眾、小朋友們一同在動物園健走，沒想到現場人山人海，除了慕名而來的粉絲、球迷以外，還有許多小朋友舉著毛巾，開心地與啦啦隊女孩互動打招呼，足以證明Passion Sisters的高人氣。
談到日前出國遇到的趣事，短今和希希就在現場互相爆料，展現彼此的好感情。短今笑說，原來她們當時在香港轉機準備回台，結果一落地才知道，兩人搭乘不同的航班，而希希剛好接上，於是率先搭機回台，只留下孤苦伶仃的短今一人。
無奈又碰上班機大Delay，讓短今非常慌張，又沒辦法聯絡已經在飛機上的希希，結果直接在香港機場裡面嚎啕大哭，「我要在香港等4個小時耶，覺得很委屈！」她還自嘲說，如果當時開直播的話，自己爆哭的畫面應該會很精彩，讓一旁的希希笑到不行。
雖然出國旅遊時遇到許多困難，卻也讓短今好幾次被法國人的溫暖與友善感動到哭，她還分享，「我們那時候要入住時遇到問題，結果住戶都很幫我們。」希希還爆料短今當時一個人搬行李時搬到哭，還引來另一位女住戶的熱心幫忙。被問有沒有遇到帥哥？兩人不約而同地說，「借我們電話的男住戶蠻帥的！」而且她們還有留下紙條道謝，希望對方來台灣時，可以找她們一起玩。