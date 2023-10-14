五月天阿信不藏了！與女團「怪物星人」尬舞技 成員真實身分曝光
女團「BOOM！怪物星人」正式宣告出道，「BOOM！怪物星人」由溫妮、小V、魏嘉瑩、琳誼組成，首張同名專輯《BOOM!怪物星人》發片前營造神祕感，僅僅以小女孩或漫畫手繪MV曝光，引起網友們討論猜測，更吊足樂迷們胃口，如今答案終於在13日揭曉。引人注意的是，五月天阿信不僅擔任音樂總監，在專輯錄製過程中給予意見，還在MV裡入鏡秀舞技。
記者吳雨婕／綜合報導
4位熱愛創作、喜歡表演的女孩們，因為音樂這緣分兜在一起了，透過訊息關心彼此，女孩們話題聊不完，從「神交的網友」，在2個月前成為「閃電的團友」，當成團的計畫啟動時，4人都是一口答應，怪物星人在製作專輯過程一拍即合、很協調互補，充滿火花。
首波同名主打歌〈BOOM！怪物星人〉概念以對抗傳統社會的「怪物態度」為主軸，歌詞帶有古靈精怪、戲謔激烈的風格，講述成長中長輩、師長對我們有所期望，很多的安排規畫都得按部就班就完成，若沒有依循這樣的成長步伐，彷彿就是失敗、叛逆，甚至成為別人眼中的爛蘋果，即便如此，我們不畏懼，堅持自己的個性與想法，實踐專屬於自己的人生。
MV還有大彩蛋，音樂總監阿信化身太空總部部長跨刀入鏡、還在尾聲率領30位舞者跳起了舞蹈。正式以女團身分亮相，女孩心情非常興奮，小魏自嘲：「其實我們出道很久了...可以用一個新的身分出道，嘗試過往沒做過的事情，滿開心的。」除了發專輯，也推出專屬團綜，讓大家能看見除了音樂歌唱以外，4位女孩私下可愛逗趣的另一面。