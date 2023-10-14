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10月底前「熱帶擾動醞釀」！下週低溫探18度　東北季風接力發威

▲中央氣象署公布長期天氣展望，未來兩週台灣受東北季風增強影響，低溫下探1字頭，10月底以前還有熱帶擾動發展訊號。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象署公布長期天氣展望，未來兩週台灣受東北季風增強影響，低溫下探1字頭，10月底以前還有熱帶擾動發展訊號。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中央氣象署公布長期天氣展望，未來兩週台灣受東北季風增強影響，北部及東半部有局部短暫雨，東北季風增強期間，迎風面地區早晚較涼，10月底以前，南海及菲律賓附近海面仍有熱帶擾動發展訊號。而下週一、二水氣減少，輻射冷卻影響，低溫下探18度至19度。

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中央氣象署預測未來1個月天氣展望，指出未來兩週臺灣主要受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，東北季風增強期間，迎風面地區早晚較涼；西半部多雲到晴，惟午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨。

第2週期初北方系統有增強趨勢，各地氣溫有下降機會。此外，10月底以前，南海及菲律賓附近海面仍有熱帶擾動發展訊號。

▲未來一週會有兩波季風，第一波從明天開始影響到下週二，另一波東北季風將在下週五增強，迎風面降雨明顯，山區午後陣雨明顯，中南部晴到多雲，留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲未來一週會有兩波季風，第一波從明天開始影響到下週二，另一波東北季風將在下週五增強，迎風面降雨明顯，山區午後陣雨明顯，中南部晴到多雲，留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
預報員葉致均表示，未來一週會有兩波季風，第一波從明天開始影響到下週二，另一波東北季風將在下週五增強，迎風面降雨明顯，山區午後陣雨明顯，中南部晴到多雲，留意午後雷陣雨。

今（14）日屬東北風環境，基隆北海岸、北部山區、東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區、南部近山區平地有短暫雷陣雨；低溫為22到24度，高溫部分，北部、宜蘭、花蓮約27到29度，其他地區30到31度。

明（15）日東北季風增強，影響持續到下周二，各地低溫在20至24度左右，其中沿海空曠地區，因輻射冷卻作用，可能再降1至2度。下週三、四東北季風減弱，溫度稍微回升。

下週五東北季風再增強，迎來下一波降雨、降溫，包括桃園以北、東部、恆春半島降雨增加，山區午後雷陣雨明顯。

▲明（15）日東北季風增強，影響持續到下周二，各地低溫在20至24度左右，其中沿海空曠地區，因輻射冷卻作用，可能再降1至2度。（圖／中央氣象署）
▲明（15）日東北季風增強，影響持續到下周二，各地低溫在20至24度左右，其中沿海空曠地區，因輻射冷卻作用，可能再降1至2度。（圖／中央氣象署）

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