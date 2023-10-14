▲日付千元減家屬經濟壓力！　亞東「住院整合照護」助攻

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45張住院整合照護病床 每日$1000減輕經濟負擔亞東醫院秉持善盡社會醫療責任宗旨，積極參與衛福部「全民健康保險住院整合照護試辦計畫」，於2023年申請核備45張住院整合照護病床，期能減少部分家屬的照護負擔。根據該計畫，參與家屬僅需每日負擔$1,000元的費用，即可獲得經過培訓並持有照顧服務員證書的合約照護輔助人員協助，幫助住院病人處理日常生活需求，如身體清潔、床上翻身移位活動、膳食等，這讓家屬得以喘息、安心工作，也能更好地照顧自己的生活，同時減輕現行自聘照顧服務員，每日需支付$2,800元的沉重負擔。
此外，亞東醫院將根據病人疾病嚴重程度和生活自由度的不同，進行住院照護的分工和分級，病人可以獲得連續性和完整性的照護，從而提高民眾住院的醫療品質。
照護輔助人力支援 醫療護理品質更提升參與「住院整合照護」能讓病人獲得妥善照護，家屬也能放心上班工作，減輕經濟和心理上的負擔。此外，臨床護理師也因得到照護輔助人力的支援，大大減輕他們照護病人的負荷和壓力，使他們能更專注於提供高品質的護理專業服務。這項計畫不僅滿足病人的需求，更幫助了工作中的家屬，同時也能提升台灣醫療照護體系的效能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59537
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