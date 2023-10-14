再戰中捷！賴清德批藍線改到「有力人士」家附近、盧令大家失望
原已偃兵息鼓的中捷運藍線爭議，今被民進黨總統參選人賴清德重新點燃！賴清德指中央歷來全力支持建設台中、核定數百億元建設捷運，台中市長盧秀燕卻更改台中捷運藍線路線，還改到有力人士家附近，「實在讓民眾很失望」。
記者顏幸如／台中報導
賴清德今（14）日在「旅中鄉親賴清德後援會成立大會」中指出，台灣人南來北往都要經過台中，台中好，台灣自然會好，因此歷年來中央不斷支持建設台中。扁總政府時期，游錫堃院長推動台中科學園區讓台中發展，還核定328億，補助台中捷運綠線順利通車。
賴清德說，自己在行政院長任內核定台中捷運藍線綜合規劃，可惜後來改變路線，如果照當初林佳龍市長任內的版本沒改變路線，「進度不會是現在這樣」、「而且還改到有力人士家附近，令大家很失望。」
台中捷運藍線路線爭議，是去年中二立委補選、台中市長選舉時民進黨攻擊盧秀燕、前國民黨立委顏寬恒的主軸議題，隨著盧秀燕高票連任、行政院長陳建仁上任後展現善意，話題稍微冷卻，即便名嘴三不五時在政論節目提及，台中市政府也鮮少回應；立委賴士葆8月爆料擋中捷藍線的黑手是前行政院長蘇貞昌，火都沒有燒起來。因此賴清德今日突然提及，讓與會者感到訝異。