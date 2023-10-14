不像人妻女明星／賴琳恩泳衣尺度太大「路人都在看」　害羞PO照片

走鐘獎／拿拿摳半夜接鬼來電答應主持　禮賓小姐深溝辣度輾壓阿樂

▲禮賓小姐可凡（右）一身粉紅禮服火辣登場，而典禮主持恩熙俊和阿樂則以穿得非常做自己的休閒服亮相。（圖／走鐘獎YT）
▲禮賓小姐可凡（右）一身粉紅禮服火辣登場，而典禮主持恩熙俊和阿樂則以穿得非常做自己的休閒服亮相。（圖／走鐘獎YT）

記者黃盈容/綜合報導

網路影音創作年度大事「第五屆走鐘獎」星光大道今（14日）下午2點開始。紅毯主持人因布萊克薛薛因故不克出席，改由「厭世甜點店」的拿拿摳救火，與阿拉斯聯手主持，拿拿摳表示，半夜兩點接到求救電話，義不容辭就答應了，直嘆：「宮中有自己的姐妹真好！」禮賓小姐可凡一身粉紅大露深溝，火辣登場。而典禮主持恩熙俊和阿樂則以穿得非常自己的休閒服亮相，阿樂不甘示弱，秀出小心機美背。另一名典禮主持視網膜和愛犬「柚子」一同登紅毯，萌翻眾人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲拿拿摳（左）義不容辭來救火，與阿拉斯聯手主持紅毯。（圖／
▲拿拿摳（左）義不容辭來救火，與阿拉斯聯手主持紅毯。（圖／走鐘獎YT）
布萊克薛薛10日突於社群發文「因至親身故等家庭重大因素無法出席」請辭紅毯主持。拿拿摳透露「救火」過程，半夜2點接到阿拉斯邀約，還以為是鬼來電，2人是高中同班同學，拿拿摳義不容辭地接下主持棒，並表示：「如果倒讚數比讚數多，之後就不主持」。而2人不愧是同窗，默契十足，一搭一唱不讓場面冷場，尤其一同發出魔性笑聲，讓人不禁跟著發笑。

典禮主持恩熙俊和阿樂則以穿得非常自己的休閒服亮相，看其他人都盛裝打扮，不禁覺得被騙了。而第三位典禮主持視網膜，因曾主持金鐘獎，這回再接「走鐘獎」可說得心應手，他坦言「一定比較輕鬆啦，創作者尺度也比較大，會以沒有極限的方式來主持典禮」。

走鐘獎紅毯「大到像跑道」！慶功宴找總鋪師辦桌　超狂菜色搶先曝

走鐘獎前開戰！呱吉遭酸「評審找自己人」怒反擊　對方道歉認造謠

2023走鐘獎今高雄登場！「直播時間、評審主持人、入圍名單」一覽

走鐘獎紅毯主持人退出！主辦方緊急找他救火　粉絲嗨翻：超級期待

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞