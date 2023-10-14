走鐘獎／拿拿摳半夜接鬼來電答應主持 禮賓小姐深溝辣度輾壓阿樂
網路影音創作年度大事「第五屆走鐘獎」星光大道今（14日）下午2點開始。紅毯主持人因布萊克薛薛因故不克出席，改由「厭世甜點店」的拿拿摳救火，與阿拉斯聯手主持，拿拿摳表示，半夜兩點接到求救電話，義不容辭就答應了，直嘆：「宮中有自己的姐妹真好！」禮賓小姐可凡一身粉紅大露深溝，火辣登場。而典禮主持恩熙俊和阿樂則以穿得非常自己的休閒服亮相，阿樂不甘示弱，秀出小心機美背。另一名典禮主持視網膜和愛犬「柚子」一同登紅毯，萌翻眾人。
記者黃盈容/綜合報導
布萊克薛薛10日突於社群發文「因至親身故等家庭重大因素無法出席」請辭紅毯主持。拿拿摳透露「救火」過程，半夜2點接到阿拉斯邀約，還以為是鬼來電，2人是高中同班同學，拿拿摳義不容辭地接下主持棒，並表示：「如果倒讚數比讚數多，之後就不主持」。而2人不愧是同窗，默契十足，一搭一唱不讓場面冷場，尤其一同發出魔性笑聲，讓人不禁跟著發笑。
典禮主持恩熙俊和阿樂則以穿得非常自己的休閒服亮相，看其他人都盛裝打扮，不禁覺得被騙了。而第三位典禮主持視網膜，因曾主持金鐘獎，這回再接「走鐘獎」可說得心應手，他坦言「一定比較輕鬆啦，創作者尺度也比較大，會以沒有極限的方式來主持典禮」。