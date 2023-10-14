影／藍白合會前會登場！金溥聰秀紳士風度幫黃珊珊拉椅子
醞釀多時的藍白合於今（14）日下午於福華飯店舉行首次會前會。民眾黨方面由柯辦競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修出席，國民黨由侯辦執行長金溥聰、秘書長黃健庭出席。4人都穿著西裝出席會前記者會，金溥聰展現紳士風度幫黃珊珊拉椅子表達善意，會前氣氛相當平和。
記者呂炯昌／台北報導
藍白合會前會選在台北福華飯店舉行，堪稱近期台灣政黨最大新聞話題，下午1點半舉行會前會，上午11點一開放媒體入場就擠滿記者，座位已坐滿，記者會開始時不少媒體只能在地上席地而坐，或是擠在門口走廊上觀看。1點30分，會前會記者會準時開始，4人依序走入記者會會場，4人都穿著西裝，金溥聰更幫黃珊珊拉椅子展現紳士風度，在媒體的要求下，金溥聰與黃珊珊兩人也握手長達30秒，坐下時，黃珊珊說，「我們都認識20多年了」。
藍白合會前共同記者會由侯辦發言人李利貞擔任主持人、會後記者會由柯競辦發言人吳怡萱擔任主持人，原本安排會前記者會由侯陣營先發言，但是金溥聰表示尊重女性，改由黃珊珊先發言，並接受媒體提問兩個問題。
媒體問今日會談是否會有結論，黃珊珊表示，今天會議主要是討論民調跟辯論方式，所以不會在今天就有結論；金溥聰表示，他非常同意黃珊珊的說法，今天是會前會，是要對將來要談的主題交換意見。隨後兩人步入會議室進行會談，過程不公開，但會中全程錄影，若遇有爭議，再公開錄影。