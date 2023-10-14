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NBA／勇士Kuminga破繭而出！兩戰合砍50分　場均得分熱身賽第一

▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga，在本季熱身賽繳出場均25分、三分命中率高達5成5，目前為熱身賽得分王。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga，在本季熱身賽繳出場均25分、三分命中率高達5成5，目前為熱身賽得分王。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA金州勇士14日熱身賽出戰洛杉磯湖人，此戰勇士本場先發球員正負值全為負，但靠著勇士替補小將Jonathan Kuminga狂轟全場最高26分，順利以129:125逆轉拿下2連勝，其中Jonathan Kuminga近兩戰更是轟下50分，三分球命中率高達5成5，目前以場均25分排名熱身賽第一。

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此戰勇士先發陣容正負值均為負數，Stephen Curry -6、Chris Paul -9、Klay Thompson -7、Andrew Wiggins -8、Kevon Looney -4，先發陣容合計-34。

但勇士本場靠著Jonathan Kuminga發揮，替補出場全場12中9、三分球5中3、罰球7中5轟下全場最高的26分、正負值為+12，外加上一戰對湖人砍進24分，兩戰下來合砍50分，目前以場均25分排名熱身賽得分榜第一名，三分球兩戰加起來13中7，命中率高達5成5。

目前Jonathan Kuminga以場均25分排名熱身賽得分榜榜首，第2名則是邁阿密熱火Tyler Herro與多倫多暴龍Gary Trent Jr.，他們皆場均攻下22分，第4名則是聖安東尼奧馬刺狀元郎Victor Wembanyama的21.5分，第5名為波士頓塞爾提克Payton Pritchard的21.3分。

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