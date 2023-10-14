具俊曄高調宣布回來了！懶理汪小菲暗酸落跑 首發文秀大咖人脈
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚近2年，日前脫口「復婚不好嗎？」嚇壞眾人，還爆料韓星具俊曄落跑了、人不在台北，讓前妻確診後猛烈咳嗽沒人照顧，自己放心不下，卻被大S發4點聲明打臉，強調她跟具俊曄婚姻關係和睦，多次婉拒汪小菲復婚要求，氣得汪小菲要提告。具俊曄不參與老婆與前夫的離婚戰爭，今（14）日曬出收到成龍贈送的簽名自傳，超強人脈讓人不可思議。
記者江芷稜／綜合報導
具俊曄在IG曬出成龍出版的新書《我是成龍》致謝，表示「我收到傳奇成龍的自傳，甚至親筆寫上我的名字，我非常榮幸，恭喜你出版自傳，再次說聲感謝」，網友非常訝異兩人竟然相識，有粉絲在貼文底下解釋，其實成龍在2008年四川汶川地震曾和JYP、具俊曄、Wonder Girls和蔡妍等多名韓國藝人一起合作賑災歌曲〈Smile Again〉（再次微笑），算是早就有交情，大讚具俊曄「歐巴真是低調」、「歐巴是默默做公益的人！」、「大S當年也捐了很多錢」。
具俊曄和大S去年再婚後，經常飛行各地擔任音樂DJ，沒有一直待在台灣，遭到大陸網友屢次造謠，說他跟大S感情不再，早就落跑回韓國，全遭本人打臉「來自中國的多是假新聞」，讓小粉紅玻璃心粉碎。具俊曄今日宣布10月20日將在台北世貿中心參與集體畫展，「我想展示一些自己婚後來台灣做的作品，希望大家多多關注和愛護，我不是一個人，還有很多優秀藝術家一起展覽，請大家多來看看我，還有一個特別的作品！」