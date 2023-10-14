T1／狀元林信寬熱身賽首秀6投1中、砍3分　仍在適應5X5比賽的不同

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雲豹今年夏天最受矚目的兩位新人林信寬及高錦瑋，今天開賽並沒有先發，前者在第二節尾聲時才被換上場。雲豹今天禁區人手不足，難以和有庫薩斯及艾倫兩名大洋將的海神在內線抗衡，半場結束時港都大軍在禁區已得到32分 取得48:32的分差領先。
雲豹下半場靠著幾次成功防守轉換，將分數拉回到個位數，但海神喊出暫停後找回專注，瓊斯壓哨外線命中，球隊帶著14分領先進入到末節。林信寬在比賽進入最後5分鐘時，才投進本場第一顆進球，命中後也為自己振臂歡呼一下，壓力釋放，最終海神以4分之差帶走勝利。
雲豹美籍教練歐森（Michael Olson）表示，「球隊一起練球的時間只有一、兩天，整體表現不是那麼好，不過從比賽最後的內容來看，我是可以接受的。熱身賽重點不是輸贏，而是打出想要的東西，我認為這一點我們有做到。」
雲豹陣容中有多位國手，主控蔣淯安休賽季也有其他賽事，團隊並沒有一起練過，要直到下禮拜三射手李啟瑋歸隊後，才第一次會有全隊到齊的訓練，因此大家都還在磨合，需要一段時間去建立起化學效應。
林信寬今天在場上6投僅1中，因為3X3比賽的用球較小、較重，因此自己還需要尋找5對5全場賽事的感覺，他表示：「剛從3X3比賽回來，針對用球和比賽方式與5X5的不同，我還需要去適應好。目前就是利用比賽和隊友磨合，自己也還在找感覺，畢竟兩種比賽完全不一樣。」