《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

T1／狀元林信寬熱身賽首秀6投1中、砍3分　仍在適應5X5比賽的不同

▲林信寬。（圖／T1聯盟提供）
▲林信寬。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/新北報導

台啤雲豹今（14）日進行球隊合併後的熱身賽首戰，球隊還在整合當中，最終雖以94:98敗給高雄全家海神。台啤狀元林信寬這一場打了18分鐘，拿下3分，他賽後說自己還在尋找5對5比賽的感覺。

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庫薩斯上一季因傷在賽季後半段上場的時間不多，今天回歸後隊友也是盡量做球給他，另外新加入的瓊斯也打得如魚得水，首節轟下11分，幫助球隊以27:20領先。

雲豹今年夏天最受矚目的兩位新人林信寬及高錦瑋，今天開賽並沒有先發，前者在第二節尾聲時才被換上場。雲豹今天禁區人手不足，難以和有庫薩斯及艾倫兩名大洋將的海神在內線抗衡，半場結束時港都大軍在禁區已得到32分 取得48:32的分差領先。

雲豹下半場靠著幾次成功防守轉換，將分數拉回到個位數，但海神喊出暫停後找回專注，瓊斯壓哨外線命中，球隊帶著14分領先進入到末節。林信寬在比賽進入最後5分鐘時，才投進本場第一顆進球，命中後也為自己振臂歡呼一下，壓力釋放，最終海神以4分之差帶走勝利。

雲豹美籍教練歐森（Michael Olson）表示，「球隊一起練球的時間只有一、兩天，整體表現不是那麼好，不過從比賽最後的內容來看，我是可以接受的。熱身賽重點不是輸贏，而是打出想要的東西，我認為這一點我們有做到。」

雲豹陣容中有多位國手，主控蔣淯安休賽季也有其他賽事，團隊並沒有一起練過，要直到下禮拜三射手李啟瑋歸隊後，才第一次會有全隊到齊的訓練，因此大家都還在磨合，需要一段時間去建立起化學效應。

林信寬今天在場上6投僅1中，因為3X3比賽的用球較小、較重，因此自己還需要尋找5對5全場賽事的感覺，他表示：「剛從3X3比賽回來，針對用球和比賽方式與5X5的不同，我還需要去適應好。目前就是利用比賽和隊友磨合，自己也還在找感覺，畢竟兩種比賽完全不一樣。」

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