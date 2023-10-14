柯文哲亮底牌喊「我當正藍推副」！藍白合會前會達共識添變數

名家論壇》謝國安／藍白合聲量逐漸升溫

▲藍白合議題已經延續一大段時間了，最近這兩周開始逐漸升溫。但真的要合作，怎麼合作，細節怎麼談，卻仍然是霧裡看花。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）
▲藍白合議題已經延續一大段時間了，最近這兩周開始逐漸升溫。但真的要合作，怎麼合作，細節怎麼談，卻仍然是霧裡看花。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）

文/謝國安

藍白合議題已經延續一大段時間了。最近這兩周開始逐漸升溫。當然這跟65%不希望民進黨再繼續執政的民意有極大相關，也跟藍白若是不合，繼續這樣「爭當老二」也不是辦法。畢竟總統大位只有一個，而賴清德35%的支持度就放在那。柯文哲自從七月中之後民調下滑，侯友宜即使沒有再跌，但也幾乎不怎麼漲，就是沒辦法超車柯文哲，當然也跟賴清德差距相當遙遠。而藍白雙方，柯侯陣營，終於要坐下來談了。這當然是一個讓非綠陣營看見一線曙光的消息，但真的要合作，怎麼合作，細節怎麼談，卻仍然是霧裡看花。

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▲本周政治人物TOP20排行榜。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲本周政治人物TOP20排行榜。（圖／Sola大數據團隊提供）
根據Sola大數據團隊聲量分析，特別就藍白合議題網友如何看，就可以發現，藍白合的爭點，就是柯與侯，藍與白，誰正誰副。這點至少八成以上的網友討論得不可開交。真正純支持藍白合，不管誰是正的都好的網友，大概只佔一成左右。在這個議題上藍白都不挺純挺賴的，只佔不到3%。但其中有四成一的網友，是看衰藍白合，認為這是政治分贓。這部分網友也包含挺郭台銘的在內。反對柯文哲的跟反對國民黨的，各佔15%左右；單純反對侯友宜的大概佔8%，無條件挺柯挺民眾黨的，也只有7%左右。聲量數據上看，網友對藍白合的意見，非常分歧。他們不見得不贊成，但就是誰能領導非綠陣營，誰當正的，光這部分就吵翻天。畢竟民眾黨跟國民黨並不是系出同源，誰都擔心，如果擔任副的，把正的讓給對方，到時候搞不好連國會席次跟政黨未來都會受到影響。這也是柯文哲強調辯論與民調決勝負的主因。而離正副總統選舉登記日，只剩一個月左右的時間，藍白能不能合，也是迫在眉睫。就看雙方陣營可以在這段時間內，能不能談出結果。至少目前，在部分區域立委選區，藍白已經合作。例如台中市第一選區，藍就禮讓民眾黨蔡璧如選立委。不過所有人的焦點都放在總統大選，也因此，雙方都顯得很慎重。

政治人物聲量排行上，也可以看到，藍白合的要角們，聲量都往上走。只不過在過去一周的總分上，仍然略顯不足。民眾黨總統參選人柯文哲排名第四，總分97243；國民黨侯友宜第五，總分81931。自告奮勇要當藍白合「桶箍」的韓國瑜排名第八，總分36395；國民黨主席朱立倫排名第十九，總分則剛好過兩萬分門檻。日前開記者會提出藍白合要考慮「政黨實力佔40%，民調60%」的中廣董事長趙少康24名，總分也有一萬六千分。當然其中最受人關注的是韓國瑜的角色，在韓國瑜跟柯文哲見面後，藍營選民認為藍白合看起來似乎真的有機會促成。韓國瑜最近也都跟侯友宜有著良好的互動，讓之前韓粉與侯之間的嫌隙逐漸消弭。不可忽視的是，韓國瑜代表的仍然是藍營中，最深藍與內聚力最強的一塊。至於前總統馬英九，對藍白合的表態則是「現在都在配，但沒有一個配成，繼續努力」，看不出他對這個議題的認同度。馬英九排名第七，總分38265，這部分較多的討論仍在於他拒絕出席國慶活動的餘波。

綠營自從「打高虹安就是打柯文哲」策略看似奏效後，目前打法似乎轉向「打馬文君就是打國民黨跟打侯」上，一直緊咬馬文君洩密。日前名嘴李正皓、民進黨新北市中和選區徵召參選立委的吳崢，上法院控告馬文君。而馬文君聲量也連兩周排名第二，過去一周總分仍高達106114，顯見綠營追打馬文君確實有奏效，GL公司究竟是不是菸草公司也討論了好幾天。風暴中心的郭璽排名第六，黃曙光排名第十三。追打提告的吳崢排名廿，李正皓十八名，有成功帶起討論度。在這個議題上協助馬文君反擊的徐巧芯第九名，總分36381。

過去一周聲量排行第一的是民進黨總統參選人賴清德，總分破15萬，遙遙領先其他人。但這其中有一大部分的聲量，是來自中山大學女學生問賴清德如何看待民進黨執政浮現的弊案，卻被賴清德四兩撥千金，結果女學生被側翼出征。對賴清德來說，聖人戰法仍然是目前的主軸。與其他總統參選人相比，綠營側翼的密實度仍然高於其他三組總統參選人，也因此賴清德並不需要太在空戰上讓自己親上火線，反正有人會在網路上想辦法解決。目前對賴清德來說，藍白是不是真的合，才是他需要審慎面對的，其他的議題只要不傷筋動骨，都算小菜一碟不必親自回應。而鴻海創辦人郭台銘上周排名第十，宣布獨立參選，開始連署之後聲勢不升反降。日前找來網紅拍洗腦歌曲，結果被酸之後又全部下架，顯見郭台銘在選舉當中找不到真正的主軸與著力點。而藍白合的議題對郭台銘來說更尷尬，目前藍白在談，是沒有郭台銘的角色的，郭完全被邊緣。而他口中的「主流民意」，有65%支持藍白合，卻沒有郭台銘的位置，郭台銘本身對藍白合是贊成也不是，不贊成也不是。未來在總統大選上，除非有特別的事件造成郭台銘逆轉，不然進一步被邊緣化，是可預期的。




●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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