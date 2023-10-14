名家論壇》謝國安／藍白合聲量逐漸升溫

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政治人物聲量排行上，也可以看到，藍白合的要角們，聲量都往上走。只不過在過去一周的總分上，仍然略顯不足。民眾黨總統參選人柯文哲排名第四，總分97243；國民黨侯友宜第五，總分81931。自告奮勇要當藍白合「桶箍」的韓國瑜排名第八，總分36395；國民黨主席朱立倫排名第十九，總分則剛好過兩萬分門檻。日前開記者會提出藍白合要考慮「政黨實力佔40%，民調60%」的中廣董事長趙少康24名，總分也有一萬六千分。當然其中最受人關注的是韓國瑜的角色，在韓國瑜跟柯文哲見面後，藍營選民認為藍白合看起來似乎真的有機會促成。韓國瑜最近也都跟侯友宜有著良好的互動，讓之前韓粉與侯之間的嫌隙逐漸消弭。不可忽視的是，韓國瑜代表的仍然是藍營中，最深藍與內聚力最強的一塊。至於前總統馬英九，對藍白合的表態則是「現在都在配，但沒有一個配成，繼續努力」，看不出他對這個議題的認同度。馬英九排名第七，總分38265，這部分較多的討論仍在於他拒絕出席國慶活動的餘波。
綠營自從「打高虹安就是打柯文哲」策略看似奏效後，目前打法似乎轉向「打馬文君就是打國民黨跟打侯」上，一直緊咬馬文君洩密。日前名嘴李正皓、民進黨新北市中和選區徵召參選立委的吳崢，上法院控告馬文君。而馬文君聲量也連兩周排名第二，過去一周總分仍高達106114，顯見綠營追打馬文君確實有奏效，GL公司究竟是不是菸草公司也討論了好幾天。風暴中心的郭璽排名第六，黃曙光排名第十三。追打提告的吳崢排名廿，李正皓十八名，有成功帶起討論度。在這個議題上協助馬文君反擊的徐巧芯第九名，總分36381。
過去一周聲量排行第一的是民進黨總統參選人賴清德，總分破15萬，遙遙領先其他人。但這其中有一大部分的聲量，是來自中山大學女學生問賴清德如何看待民進黨執政浮現的弊案，卻被賴清德四兩撥千金，結果女學生被側翼出征。對賴清德來說，聖人戰法仍然是目前的主軸。與其他總統參選人相比，綠營側翼的密實度仍然高於其他三組總統參選人，也因此賴清德並不需要太在空戰上讓自己親上火線，反正有人會在網路上想辦法解決。目前對賴清德來說，藍白是不是真的合，才是他需要審慎面對的，其他的議題只要不傷筋動骨，都算小菜一碟不必親自回應。而鴻海創辦人郭台銘上周排名第十，宣布獨立參選，開始連署之後聲勢不升反降。日前找來網紅拍洗腦歌曲，結果被酸之後又全部下架，顯見郭台銘在選舉當中找不到真正的主軸與著力點。而藍白合的議題對郭台銘來說更尷尬，目前藍白在談，是沒有郭台銘的角色的，郭完全被邊緣。而他口中的「主流民意」，有65%支持藍白合，卻沒有郭台銘的位置，郭台銘本身對藍白合是贊成也不是，不贊成也不是。未來在總統大選上，除非有特別的事件造成郭台銘逆轉，不然進一步被邊緣化，是可預期的。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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