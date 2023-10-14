高雄女童遭母栓鐵鍊關在廁所！往窗外喊「阿伯救我」 保全急報警
高雄一名30歲李姓單親媽媽，和5歲女兒同住在鹽埕區一處套房內，但他卻因為出門上班無法帶著孩子出門，而拿鐵鍊套住女童脖子關在浴廁內，女童因無聊而在窗戶邊呼救，一名保全路過聽到喊聲，趕緊報警處理，最後警方在鎖匠協助下救出女童，而女童身上也有大面積瘀傷，檢方依非法剝奪行動自由罪、傷害罪起訴，高雄地院考量李女沒有前科，也不是故意傷害女童，犯後也坦承犯行，一審判處李女有期徒刑3個月，不得易科罰金，得向檢方聲請易服社會勞動。
記者林莞茜／綜合報導
根據判決書，李姓女子去（2022）年10月15日，出門上班前，擔心5歲女兒亂跑，因此找了鐵鍊綁在女兒脖子上，將其關在浴室淋浴間門上的橫桿上，李女出門後，女童不斷在浴室呼救，大樓保全聞聲查看，女童又接著喊「阿伯救我」，因此趕緊報警處理。
警方獲報後，通知鎖匠協助開門，並把女童救出，女童送醫檢查後，除了頸部、肩部有被鐵鍊套住造成瘀傷之外，四肢也有大面積瘀傷痕跡，全案依妨害自由罪、傷害罪移送地檢署偵辦，檢方依法起訴，李女也坦承把女兒鎖在浴室；高雄地方法院一審法官認為，雖然李女剝奪女童自由，導致女童身心靈受傷害，但李女沒有前科，也不是故意傷害女童，判處3月徒刑，不可易科罰金，但得向檢方聲請易服社會勞動，全案仍可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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