藍白合會前會登場！最新民調曝：侯友宜支持度成功逆轉領先柯
國民黨與民眾黨今（14）日就「藍白合」議題舉行會前會，據《美麗島電子報》公布最新民調指出，三腳督戰局下，民進黨總統參選人賴清德以支持度37.8％位居第一，國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲呈現「死亡交叉」，侯友宜支持度小勝柯；至於四腳督，賴清德以36%居冠，依序為侯、柯、鴻海創辦人郭台銘。
記者陳佩君／台北報導
美麗島電子報公布第51波大選追蹤民調結果，在三腳督狀況，賴清德支持度37.8％領先、侯友宜22.4％、柯文哲20.8％；若是四腳督，賴清德支持度36％、侯友宜19.8％、柯文哲17.2％、郭台銘6.2％。
民調也詢問民眾對「政黨輪替」看法，有32.3％民眾支持讓民進黨繼續做、18.4％支持換國民黨做、12％支持換民眾黨做，僅4.4％支持換無黨籍做。
美麗島電子報追蹤調查期程為7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波，2024年期間以連續2日為1波，進行追蹤調查；本次調查時間為10月11至13日，為追蹤民調第51波。
抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，再經隨機跳號替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1200人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。
▲美麗島公布最新民調。（圖／擷取自美麗島電子報網站）