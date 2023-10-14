張景嵐《世界第一等》出國被迫「幫蛇洗澡」！辛酸濕身畫面曝光
女星張景嵐與李懿，日前隨著節目《世界第一等》製作單位前進印尼東爪哇體驗「與蛇共舞」，而在抵達目的地之前，製作單位卻要求兩人先跟著舞者一起替蛇洗澡，結果兩人一度洗到全身虛脫，張景嵐更累到對蛇喊話：「我剛洗好，你不要給我趴在地板上玩。」李懿更表示：「我們洗三條蛇大概快一小時！」辛酸的濕身畫面全部公開。
記者詹鎰睿／綜合報導
這次張景嵐與李懿搭檔出國冒險，前往印尼探訪傳統舞蹈「虎面孔雀羽冠舞」，同時這也是世界上最大的面具舞蹈。抵達前，導遊介紹該面具大到可以坐一個人在面具上，李懿雖然大膽挑戰，但坐上去後卻全身僵硬，讓張景嵐忍不住形容，「差點以為李懿是雕像。」李懿則說，「我感覺有像小時被『飛高高』的感覺，我從頭到尾都沒有呼吸，很怕我一呼吸就亂了方寸。」
有趣的是，張景嵐好奇詢問操弄面具的達人，「李懿比起其他坐在面具上的人來說，體重算輕還是重？」達人竟回應：「有一點重！」讓李懿瞬間臉色大變，無奈說：「哥，你會不會聊天。」不過，兩人對於能親眼見到巨型面具仍感到震撼，在得知達人必須用咬牙方式撐起面具後，更直呼：「不敢相信，好威風。」
而在看完一連串的表演後，李懿也敬佩說：「我覺得很棒的一點是這麼累，太陽這麼大，他在38度的高溫中頂著30幾公斤重的面具，卻從頭到尾都笑容滿面，不會感覺到他很累。」張景嵐也說：「他有一種反差萌，表演的時候有氣勢，面具拿下來後又很溫柔的微笑。」看著對方，李懿也忍不住告白：「是我的菜！」