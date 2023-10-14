▲失智症晚年如何善終？　安寧團體協助完成人生畢業典禮

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讓失智也活的舒適 家人安寧共同照護為了讓美麗奶奶在生命末期能過得更舒適，孩子們申請了機構內的安寧共同照護。除了機構內的護理師與看護員全天候照護，還會有合作醫院的安寧團隊去訪視。這個安寧團隊除了醫師、護理師，還安排臨床心理師擔任個案管理。
安寧團隊在評估家屬的善終準備時，美麗奶奶的女兒們細數先前如何完成老人家的未了心願，也向團隊說明在老人家往生後的喪葬安排與家屬分工。面對準備充分的家屬，安寧團隊感到溝通順暢，之後的合作也相當愉快。一年之後，美麗奶奶往生，家屬除了親人之外，只邀請安寧團隊參加家祭，成為參與美麗奶奶人生畢業典禮的一份子。
晚年罹失智症 仍獲舒適照護臺北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師高振傑說，這個案例是由真人真事所改編，目的是讓家中有失智長輩的家庭能瞭解，即使罹患失智症，生命末期仍可獲得舒適照護，直到人生畢業為止。身為服務年長者的臨床心理師，發現不少家屬認為將失智長輩安排到安養護中心是不孝、是讓老人家等死。事實上，在失智症末期，長輩不僅在認知功能持續下降，生理機能也會持續衰退，以致食衣住行的照顧上需要特殊設備與知識。家屬與家庭看護其實難以照料這個階段的老人家，而需要有專用設施與專業人力的安養護機構。
雖然並非每個安養護機構都有合作的安寧團隊，但持續地關懷、完成未了心願、計畫後事，這每個家庭都能做到。由於失智症是一種持續性衰退的疾病，家屬若能為老人家接下來的階段做好準備，長輩不僅能善終，還能在人生畢業之前舒適度過。 a
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59536
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