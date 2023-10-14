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張忠謀原邀黃仁勳來台積電運動會　談以巴衝突的影響這樣說

▲台積電運動會今（14）日登場，創辦人張忠謀與夫人張淑芬雙雙出席，近來爆發以巴衝突，為此，張忠謀表示以巴衝突對半導體產業影響非常小。（圖／記者許家禎攝，2023.10.14）
▲台積電運動會今（14）日登場，創辦人張忠謀與夫人張淑芬雙雙出席，近來爆發以巴衝突，為此，張忠謀表示以巴衝突對半導體產業影響非常小。（圖／記者許家禎攝，2023.10.14）

記者許家禎／新竹報導

台積電運動會今（14）日登場，創辦人張忠謀與夫人張淑芬雙雙出席，外界關注張忠謀對地緣政治風險對產業鏈影響的看法，尤其近來爆發以巴衝突，美股也有些震盪。為此，張忠謀表示以巴衝突對半導體產業影響非常小，只是他也提到一個小插曲，原本他要邀請輝達執行長黃仁勳來台參加運動會，黃因為要去公司在以色列的活動，因此婉拒了張，沒想到現在也去不了。而下周黃將來台，張忠謀坦言不知道自己能否和他見到面。

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台積電運動會今日於竹北體育場登場，早上8點半左右，創辦人張忠謀與夫人張淑芬現身，董事曾繁城、董事長劉德音、總裁魏哲家與其他高層也陪伴進場，現場數百名員工熱烈歡迎，紛紛高喊「創辦人我愛你」、「Sophie（張淑芬英文名）我愛你」。

創辦人張忠謀致詞時指出，自己不是貴賓，而是「自己人」，每年運動會都是他一年當中最愉快的日子。他說他曾在2019年的運動會上說，台積電已經成為地緣政治下的兵家必爭之地，4年過去，可以印證他的話，而台積電現在不會比前幾年輕鬆，台積電必須展現出最好的。

張忠謀認為台積電在未來幾年的挑戰會一樣嚴峻，也或許會更嚴峻。不過，他看到現場年輕人，樂觀表示大家都很有精神，讓他對未來感到興奮，相信台積電可以克服未來嚴峻挑戰。

針對媒體提問對美國亞歷桑納新廠的看法，他表示台積電已經跟20幾年前不同，不論人才、資金、技術都強很多，有很好的經驗曲線，相信美國廠會有更好的準備，其美國建廠的夢想也許在今天就能實現。

而市場關注以巴戰事對半導體的影響，張忠謀表示對半導體影響非常小，但他提到一個小插曲，就是原本他要邀請輝達執行長黃仁勳來台積電運動會，但黃因為原本預定在以色列有輝達AI高峰會，因此婉拒了張，但現在整個活動取消，黃仁勳去不了以色列，只是同一時間也聽說黃下周要來台，張也不知道自己能不能跟黃見到面。

至於亞太經濟合作會議將於11月登場，張忠謀過去曾6度擔任領袖代表，也是近5年的領袖代表，今年會不會再度代表台灣出席，張忠謀表示政府還沒公佈，他也不便說什麼。


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