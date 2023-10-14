「2023風轉大安」今啟動 繽紛風箏飄揚藍天碧海超吸睛
「2023風轉大安活動」今、明二天在大安濱海樂園登場！邁入第11年的風轉大安活動，今日由觀旅局長陳美秀主持啟動儀式。陳局長表示，藉由推廣特色水域運動，已打造大安濱海樂園成為中台灣風箏衝浪聖地，帶來觀光人潮。今天起二天活動多元，率先登場的風箏衝浪很吸睛，只見蔚藍天空與海面飄揚各式繽紛風箏，適逢假日，吸引許多民眾觀賞，場面歡樂。
記者金武鳯/台中報導
陳美秀局長表示，市府自102年起，每年舉辦風箏衝浪之水域遊憩活動，迄今已有11年。藉由推廣特色水域運動，打造大安濱海樂園成為中台灣風箏衝浪聖地，同時以多元策略帶動潛在客群造訪大安，在海洋委員會經費挹注下，已將風箏衝浪極限運動擴展為平易近人的水陸觀光活動，內容逐年翻新，帶來觀光人潮穩定成長。
今天起展開的風轉大安活動，滿滿亮點，有每年「風」靡大安的風箏衝浪競賽及導覽，齊聚全國將近百位箇中好手在海上追風飆浪。今年首次增列風箏衝浪導覽，讓民眾觀賞海上風箏衝浪之餘，對風箏衝浪這項運動有更深入的認識。
此外，透過參與90分鐘四梯次「搏海職人-風箏衝浪體驗」，由專業教練引導，學習風箏衝浪裝備介紹及操作方式、基礎風箏理線操作、定點控箏、拉力及上板體驗等，引領民眾解鎖難得的風箏衝浪快感。
除了豐富的水上觀賞及體驗活動，陸上體驗也很適合全家大小假日FUN電去，例如「大安海FUN風趣遊程」，內容是走訪大甲、大安、外埔的散策景點。另在大安濱海樂園沙灘區周邊，民眾參與放風箏節，觀賞各式繽紛造型風箏飄揚藍天外，還有海角音樂會，有療癒系樂團、甜美嗓音伴隨海風，讓人好生愜意。
至於最受民眾喜愛的滑板來潮活動，則是從教學、練習、自主滑行循序漸進地體驗，民眾運用衝浪板結合富有彈性的輪胎，打造陸上衝浪翹翹板，老少爭著體驗以測試身體穩定度，笑聲洋溢。豐富多元活動讓民眾歡度一個快樂假期。