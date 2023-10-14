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全台通路激省／全聯衛生棉「買1送1」　超商咖啡、冰淇淋也買1送1

▲全聯購物節登場，除了日用品有滿千折百外，衛生棉、口腔清潔用品還有滿額折30元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯購物節登場，除了日用品有滿千折百外，衛生棉、口腔清潔用品還有滿額折30元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週通路精選優惠出爐，全聯購物節登場，除了日用品有滿千折百外，衛生棉、口腔清潔用品還有滿額折30元優惠；家樂福則是有3C家電優惠，包括耳機、充電線都有買1送1；全家有最夯的拿鐵買1送1；7-11韓國起司拉麵買1送1快囤貨。

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🟡全聯．即起至10月19日
◾「棉棉博覽會」買衛生棉每滿259元現折30元（可累折）

◾「口腔研究所」全店口腔潔品單筆每滿299元現折30元（可累折）

◾持福利卡每週五六日滿1000折100元

◾好自在液體衛生棉，原價129元／盒，特價2盒149元

◾蘇菲天然原生護墊，原價99元買1送1

◾蘇菲抑菌衛生棉，原價145元買1送1

🟡家樂福．即起至10月24日
◾NOKIA行動電源，原價1090元買1送1

◾RASTO RM9藍芽四鍵式超靜音滑鼠，原價399元買1送1

◾E-books立體生頭戴式耳機麥克風，原價399元買1送1

◾E-books鋁殼編織充電傳輸線，原價329元買1送1

▲家樂福指定家電商品買1送1。（圖／家樂福提供）
▲家樂福指定家電商品買1送1。（圖／家樂福提供）
🟡好市多．即起至10月15日
◾台灣雞清雞胸真空包，原價195元／公斤，特價175元／公斤

◾超濃縮無香精洗衣精5.73公升，原價679元，特價539元

◾流星拌麵炸醬口味，12包入／箱，原價285元，特價225元

🟡大潤發．即起至10月19日
◾旺仔牛奶糖，100公克／包，原價52元買1送1

◾桂格特濃牛奶／經典可可／經典賣相／麥香減糖，10入／袋，原價138元買1送1

🟡愛買．即起至10月17日
◾雀巢金牌咖啡重焙拿鐵系列，18~20g X 30入／盒，原價399元買1送1

◾好自在純液體衛生棉，特價149元買1送1

🟡7-ELEVEN．即起至10月17
◾哈根達斯雪酥，濃旨焦糖／日式黃豆粉奶霜蛋糕／榛果拿鐵，原價149元買2送1

◾韓國不倒翁起司拉麵，110g／包，原價49元買1送1

▲7-11即日起至10月17日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
▲7-11即日起至10月17日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
🟡全家．即起至10月15日
◾門市大杯單品拿鐵（墨西哥）買1送1

◾檸檬氣泡水、阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕、曼陀珠同品項買1送1。

週末提神咖啡包！7-11咖啡10杯6折「可寄杯」　全家拿鐵買1送1

全聯購物節「衛生紙、衛生棉」買1送1！清單出爐　家樂福也買1送1

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手搖飲TEA TOP買1送1！今起爽喝到週末　CoCo、星巴克也買1送1

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