老爸腦瘤破裂！「月噴14萬租房」移居新加坡僅8月 妻搬回台淚崩
知名YouTuber「我是老爸，我不要當爸」擁有81萬訂閱數，日前卻被診斷出腦瘤破裂，在醫生建議下決定動刀，雖然第一次手術順利，但因為沒清乾淨，11日又動了第二次手術。而全家移居新加坡才8個月，老婆「新店蔡依林」為了就近照顧老爸，也決定搬回台灣，她在最新影片中向當地朋友道別，忍不住抱著對方不捨淚崩。
記者賴禹妡／綜合報導
老爸9月24日在YouTube直播中表示，近期右手開始不聽使喚，覺得健康狀況出了問題，因此到醫院安排進一步檢查，沒想到結果竟顯示腦瘤已經破裂2、3公分，因此在醫師建議下安排動刀手術，但第一次手術沒有清理乾淨，11日又動了第二次手術，目前老爸正在努力康復中，只是手部動作仍不太協調。
而新店蔡依林為了能就近照顧先生，決定全家人搬回台灣，她近日在新影片中曝光搬家過程，為了減輕從新加坡搬家的負擔，她出售了許多家電及傢俱，所幸也有許多網友伸出援手購買。新店蔡依林同時也向新加坡的好友們道別，並感謝他們一直以來的幫忙，講到最後她忍不住淚崩，不捨地緊緊擁抱住好友。
老爸過去就曾在影片中透露，全家人移居新加坡，光是一個月房租就要14萬元台幣，而且他因為工作需要時常往返台灣及新加坡，一個月平均要飛2趟，交通費約2至3萬元，原本是先設定待在新加坡2年時間，如今新店蔡依林為了老爸的病況，決定提早搬回台灣。