陳盈潔獄中腎衰竭敗血症插管！白冰冰心疼：這個年齡容不得差錯
白冰冰籌資6000萬拍攝新戲《天知道》，今（14）日帶寶弟（葛兆恩）、世大運跆拳道銀牌選手胡子萱、Give me five少女隊亮相宣傳。談到69歲歌手陳盈潔在獄中腎衰竭，因敗血症送醫插管，白冰冰沉重表示，「我們是同一代的人，我們這個年齡是容不得差錯，希望她一切安好。」
記者羅凌筠/台北報導
陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判刑，財務狀況成謎，白冰冰分享以前聽過陳盈潔戒賭，「我曾經跟她說我學會打麻將，但她居然跟我說她不打麻將了，也不知道為什麼現在會變成這樣。」被問到自己的身體狀況如何，68歲的白冰冰說，「我過度使用我的身體，誰也幫不了我，我要把餘命用來做最有意義的事，能唱就唱。」
白冰冰的戲耗資6000萬，她說賣1棟房子也不夠，「我的實力不用賣，有些人有錢買名牌，我把錢拿來做我的名牌，我幫玄天上帝做事，年輕演員可能拍完這部戲後成功了，然後繼續走下去，我老了在家看到會覺得真好，那是我捧的。」她選高凌風的兒子寶弟當男主角，勸他拍戲要專注，談戀愛一定會受影響，寶弟也澄清自己單身，表示之前周刊拍到的「靠頭妹」只是好朋友。
總統大選將至，白冰冰說自己現在以演藝文化為重心，沒有特別要為誰說話，「當然要選真心為台灣著想，要對台灣好一點的人，被揀選者要有決心，大家都想當總統，我也想要，誰都想要坐大位，但是大位不好坐，做不好就倒頭栽，候選人要想法正確帶領我們，我沒有特別要為誰說話，玄天上帝會揀選啦！」