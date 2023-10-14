林志穎復出首慶生！陳若儀現身《披荊斬棘3》 端賽車蛋糕給驚喜
不老男神林志穎去年7月經歷車禍重傷後，養傷1年正式復出，遠赴大陸錄製男團綜藝節目《披荊斬棘的哥哥3》，挑戰在大眾前勁歌熱舞，對體力是很大的考驗，節目目前熱播中，他長期待在中國湖南工作，適逢明（15）日是他49歲生日，製作單位相當貼心，特別安排讓林志穎的妻子陳若儀飛到湖南，端出賽車蛋糕為老公慶生，給了他一個大驚喜。
記者江芷稜／綜合報導
林志穎傷後恢復良好，外貌看起來差異不大，但體重驟減到僅剩50幾公斤，他透露過去節目多次邀約都沒答應，這次想讓大家看到他能熬過難關，成為孩子的榜樣，才會忍著疼痛參加節目，製作單位也非常貼心，安排讓他入住單人房好好休養。林志穎復出後魅力不減，多次獲選為節目裡的MVP，以《17歲的雨季》、《不是每個戀曲都有美好回憶》掀起回憶殺，非常具有人氣。
林志穎家庭關係良好，每次慶生都有家人陪伴，這次他在湖南拍攝《披荊斬棘3》，製作單位非常有心，特別安排陳若儀飛到湖南電視台幫老公慶生，送上林志穎最愛的賽車造型蛋糕，身邊還有陸毅、瘦子、伯遠等成員給壽星一個大驚喜，她開心寫下「希望你平安健康、開開心心每一天，謝謝披荊斬棘的哥哥們，和節目組一起用心的安排和驚喜」，粉絲們紛紛留言盼他身體健康，林志穎開心收下眾人祝福。