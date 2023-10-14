逮到人了！恐嚇「和平高中穿堂大屠殺」 竟是自家「18歲高三生」
國慶日當天，台北市和平高中驚傳遭不明人士在社群平台上「和平黑特」放話，聲稱在16日開學當天，要在穿堂「大屠殺」，引發恐慌；校方立即報警處理，北市刑大經連日追查，今（14）偵破，而發文者竟然為和平高中的18歲高三學生，而該名學生則供稱自己是因課業、人際關係遭受壓力，心情低落才會衝動犯案，經搜索其並無任何刀械、汽油等違禁物品，他也對所做所為十分後悔，訊後被依恐嚇公眾罪送辦。
記者林莞茜／綜合報導
社群平台「和平黑特」上，10日貼出匿名貼文，警告和平高中同學10月16日千萬不要去學校，當天中午12點在靠近校門川堂附近，迎來一場大屠殺，恐嚇者更放話屠殺原因很簡單「我看不慣你們的愚蠢和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上，甚至認為自己可以不負責任的在這個平台上散布大量攻擊別人的不實資訊。」
貼文一出立即引發恐慌，粉專管理員即刻將貼文下架，校方也在第一時間向警方報案，警方也安排人力，12日起在校門口戒備，並請少年隊加強巡邏，維護安全。
就在連日追查下，北市刑大專案人員循線鎖定一名18歲高三學生犯案，今日前往住家逮人，據了解，他對警方上門已有心理準備，並稱自己是因心情低落才留言、只是亂講，警方經搜索後，也未在他房間內找到任何違禁物品，但仍查扣其手機、電腦進行分析，由於該生已年滿18歲，警方偵訊後已依法將他送辦。