獨／《未來少女》栩栩自爆每天練舞到半夜！只睡4小時趕火車上課
偶像女團選秀節目《未來少女》第一季已全數播畢，也讓觀眾親眼見證到少女們的蛻變與成長。其中「薄荷水晶」的人氣團員栩栩非常辛苦，目前就讀高二的她，每天練舞就是練到半夜，而且常常只睡4個小時就要起床趕火車到桃園上課，但她個性堅強且獨立，一直為了從小到大的明星夢不斷努力著。
記者詹鎰睿／專訪
面對畢業感想，栩栩坦言心中還是有一點小小的難過，覺得以後與大家見面的時間會變少，而在最後的舞台上，所有人都沒有留下遺憾，一起達成要在台上好好享受的目標，「讓觀眾感染到我們的快樂！」談到準備節目的過程中，有沒有遇到挫折，栩栩思考了一下，「應該是沒有被選上舞台的時候！」她說，這會讓她懷疑是不是自己哪裡不夠好，所幸那些難關與低潮，都被栩栩一一用笑容、與正能量克服。
天生就擁有一副大眼睛的栩栩，曾被人說很像郭雪芙，又或者是BLACKPINK的Lisa，但她仍對於自己的外型非常在意，總是認為自己太胖、太圓、身高不夠高，偶包重到讓一旁經紀人猛搖頭，「妳還年輕好嗎？」一提到感情最要好的姐妹粼粼，栩栩則大方分享，其實她們兩人一開始非常不熟，都是屬於MBTI的「I型人」，個性較為慢熱，彼此都不太敢主動講話。
直到有次大家要衝出去吃壽司，栩栩決定留下來等粼粼，這才拉近兩人的距離。栩栩認為，她和粼粼不只是大家說的螢幕CP，一個擅長音樂歌唱，一個則是跳舞能力極佳，互補的特性，私底下都會互相幫助，「她會教我跳舞控制力道，而我會陪她進錄音室，幫她抓Pitch。」
目前就讀高二音樂班的栩栩也坦承，一邊讀書一邊兼顧《未來少女》，迫使她每天練舞練到半夜11、12點，接著隔天清晨5點就必須坐火車趕去學校上課，直到下午5點又得衝去練舞，讓她不禁直呼：「壓力真的蠻大！」不過，栩栩說自己從小到大的夢想就是要成為一位全方位的藝人，無論戲劇還是唱跳，她都很願意去嘗試，爸爸媽媽也都很支持她，課業和演藝工作都能好好兼顧到。
未來少女數位收藏卡應援版全新登場，快來手刀支持👉 https://bean.fun/HA7GG