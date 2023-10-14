決戰搖擺州！成立全國首處聯合競總　賴清德曝民調領先莫掉以輕心

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賴清德說，莊競程3年前以新人身份當選，問政成績多次獲公督盟評鑑為第一名，他的生物科技博士背景符合時代需求，守護地方、服務鄉親更是盡心盡力，疫情期間逐里消毒，未來若他能當選總統、實現健康台灣理想，立院更需要莊競程這種專業人才。
日前流傳20年前賴清德為國防預算遭擋，怒飆罵髒話的影片，賴清德回憶自己立委時期當黨團幹事長，但阿扁總統執政朝小野大，光是軍購案就被國親兩黨聯合擋69次，「我常想如果那時不被擋，現在已經有了8部潛艦，4架紀德級驅逐艦、12架p3c反潛直昇機如果買下來，台灣現在是不是很安全？可惜被擋掉了。」
賴清德說，現在民進黨在立院過半，得以推動國防自主，但建造潛艦時，在野黨仍用盡辦法杯葛、從媒體報導都看得到國會議員唸參謀總長、說「這個沒效」，他問「大家聽得下去嗎？」如果不想聽這種話，民進黨立法院一定要過半。
賴清德說，目前看來莊競程的民調領先，大家也覺得莊競程表現那麼好，連任一定沒問題，但他知道這場選舉沒那麼簡單，票沒開出來誰都不知道，「就如同杭州亞運，沒到壓線那刻，絕不能提早慶祝」，他拜託支持者加倍打拚好好拉票，把台灣面臨的處境、遇到的困難向親友報告，一定要讓他和莊競程雙雙當選。