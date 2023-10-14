各地穆斯林民眾上街挺巴勒斯坦　伊朗放話「抵抗軸心」不排除介入

哈馬斯「作戰計畫」曝光！攻略超詳細　要求抓人質、殺越多人越好

▲以巴衝突造成平民死傷慘重，卡法阿札（Kfar Aza kibbutz）遭到哈馬斯武裝份子攻入，近百位居民遭殺害。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突造成平民死傷慘重，卡法阿札（Kfar Aza kibbutz）遭到哈馬斯武裝份子攻入，近百位居民遭殺害。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日突襲以色列，以巴衝突再起，而哈馬斯武裝人員血腥殺害許多平民並且擄走人質，也帶給以色列民眾類似911事件般的心理衝擊。根據美國媒體報導，以色列士兵在哈馬斯武裝人員的屍體上搜出一份攻擊計畫文件，不僅下令成員攻入學校，更要求抓捕人質且「殺越多人越好」。

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根據《NBC》報導，這份攻擊計畫文件是以色列士兵在進攻卡法薩德（Kfar Sa'ad）吉布茲的哈馬斯武裝人員屍體上搜出，文件以阿拉伯文寫成，標註「最高機密」，詳細指示了一支部隊以佔領學校為目標，另一支部隊負責抓捕人質，並搜索當地的青年中心與另一間學校。

根據這份攻擊計畫文件，哈馬斯明確要求武裝成員盡可能殺害更多人，以及抓捕大量人質，人質該送往何處集中也有明確的安排。另外，關於執行任務時的隊形，作戰目標當地的地圖與航拍圖，以色列駐軍趕到的時間，如何對付以軍主力戰車梅卡瓦（Merkava）等等，都有詳細的計畫。

目前以色列官員正在分析這份文件，據悉，從事後當地監視器的影像來看，哈馬斯武裝人員確實高度按照指示，貫徹了攻擊計畫。

根據《華爾街日報》報導，以色列前軍事情報官員米爾斯坦（Michael Milstein）表示，哈馬斯在這次襲擊行動上展現出的情報能力與制定計畫的縝密程度，讓人非常吃驚，遠遠超越了哈馬斯過去的任何一次軍事行動。

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