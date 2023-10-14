林襄穿內衣走秀！與馬傑森戀情疑見光死 澄清 「是大家的女神」
樂天啦啦隊女神林襄時尚度升級，受邀擔任「臺北時裝週Seivson時尚大秀」模特兒走秀，首次大膽挑戰前所未有的尺度，以內衣外搭西裝外套若隱若現的服裝，展現性感氛圍，並與品牌合作聯名設計款。林襄8月被爆與球星馬傑森感情戀愛中，外界關切兩人進展，女神戀情曝光後疑似見光死，她受訪2度強調彼此幾乎沒聯絡，自己「仍是大家的女神」。
記者江芷稜／綜合報導
臺北時裝週知名品牌Seivson的時尚大秀，今（14）日在松菸1號倉庫隆重登場，特地請來人氣女神林襄、張雅涵及李芷霖攜手合作，為Seivson時裝週品牌秀開場揭開序幕，呈現時尚藝術表演。林襄和師妹三人合作默契十足，充分展現女性多元樣貌，解鎖這一季的新時尚，以表演元素結合品牌訴求，展示時裝週多元融合精神，突破自我不設限。
今年知名度高漲的林襄，因為工作繁忙暴瘦，她透露最近趁中秋連假休息3天，吃得好睡得好，連帶氣色也變好，體重增加1公斤，42公斤身材依舊偏瘦，但現在鬥志滿滿，要好好努力工作，趁著球隊休息空檔，將會成為實境、綜藝節目嘉賓，每週通告滿檔，繼續衝刺演藝事業。
如此忙碌，還有空談戀愛嗎？林襄先是說跟馬傑森「沒什麼聯繫」，再轉移話題介紹聯名款服飾的剪裁，希望大家把重點轉移到臺北時裝週上，媒體追問「是否忙到沒私人生活？」她笑笑說不會啦，跟師妹還是常聚會吃晚餐，不願再多提馬傑森，「我們就是朋友，女神還是大家的女神」。