不像人妻女明星／賴琳恩泳衣尺度太大「路人都在看」　害羞PO照片

5566孫協志唱到一半！女友夏宇童披白禮服衝上台　他脫口愛的宣言

▲5566演唱會嘉賓邀來孫協志（左）女友夏宇童，孫協志不藏私地在台上發表「愛的宣言」，羨煞許多人。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲5566演唱會嘉賓邀來孫協志（左）女友夏宇童，孫協志不藏私地在台上發表「愛的宣言」，羨煞許多人。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕／綜合報導

繼去年高雄巨蛋演唱會後，天團5566終於再次來到台北小巨蛋舉辦的「2056 二十週年演唱會」台北安可場，這場可以說是規格升級誠意滿滿，許多曲目與橋段都做了新的調整，同樣滿滿的回憶殺之外，孫協志與夏宇童的「童協組合」更是首次登上演唱會舞台，孫協志一句歌詞改編「我聽見夏宇童的聲音」，愛的宣言更是掀起全場歌迷的歡呼聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
演唱會在歌曲〈四度空間〉、〈Easy Come Easy Go〉、〈鎗聲〉等一連串的勁歌帶動下揭開序幕，三人感謝歌迷20年來的不離不棄，只能用最好的演出來回報，不過充滿綜藝哏的三人還是忍不住虧自己一開場就喘到不行， 笑說：「怎麼唱一唱就喘的時間越來越短，看來5566演唱會變成聊天會的日子也不遠了！」逗趣的對話，笑翻現場歌迷。

▲5566在台北小巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」台北安可場。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼5566在台北小巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」台北安可場。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲5566在台北小巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」台北安可場。（圖／記者鄭孟晃攝）
 
除了5566的合體演出外，三人同樣分別有各自的獨秀橋段，孫協志演唱了日本動漫《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，展現他日文歌的實力，就在歌曲唱到一半時，女友夏宇童突然驚喜現身，與孫協志來了一段勁歌熱舞，給了全場歌迷一個好大的驚喜，而後兩人還把情歌〈聽見下雨的聲音〉改成男女對唱版，彼此深情相望粉紅泡泡直直冒，突然孫協志神來一筆，把過去大家愛開玩笑的歌詞哏給用上，當他唱出「我聽見夏宇童的聲音，想起你用唇語説愛情」的改編歌詞時，現場萬人粉絲見證他愛的宣言，讓全場歌迷興奮到不行，尖叫聲不斷。

兩人邊唱還加碼深情對望10秒，一曲唱畢，孫協志對夏宇童甜喊：「嗨！好朋友！」夏宇童則也親密回應：「嗨！老朋友！」由於在唱跳時孫協志有一個背著夏宇童的動作，讓夏宇童忍不住在台上俏皮的向孫協志抱怨：「是我太重嗎？你這樣很不給我面子。」

▲5566演唱會嘉賓邀來孫協志（左）女友夏宇童，孫協志不藏私地在台上發表「愛的宣言」，羨煞許多人。
▲▼孫協志（上、下圖左）與女友夏宇童在演唱會上熱舞。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲5566演唱會嘉賓邀來孫協志（左）女友夏宇童，孫協志不藏私地在台上發表「愛的宣言」，羨煞許多人。
 

金鐘58／主持費7年沒漲孫協志喊：得獎加1萬　5566開唱將缺席典禮

孫協志錄《開箱大學堂》臉垮！一聽「閨密」轉身離場：留我幹嘛

金鐘58／孫協志再開新節目！鬆口談「好朋友」進度　結婚一定會說

金鐘58／《飢餓遊戲》主持睽違5年再入圍　孫協志被恭喜一頭霧水

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞