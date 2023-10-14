5566孫協志唱到一半！女友夏宇童披白禮服衝上台 他脫口愛的宣言
繼去年高雄巨蛋演唱會後，天團5566終於再次來到台北小巨蛋舉辦的「2056 二十週年演唱會」台北安可場，這場可以說是規格升級誠意滿滿，許多曲目與橋段都做了新的調整，同樣滿滿的回憶殺之外，孫協志與夏宇童的「童協組合」更是首次登上演唱會舞台，孫協志一句歌詞改編「我聽見夏宇童的聲音」，愛的宣言更是掀起全場歌迷的歡呼聲。
記者吳雨婕／綜合報導
演唱會在歌曲〈四度空間〉、〈Easy Come Easy Go〉、〈鎗聲〉等一連串的勁歌帶動下揭開序幕，三人感謝歌迷20年來的不離不棄，只能用最好的演出來回報，不過充滿綜藝哏的三人還是忍不住虧自己一開場就喘到不行， 笑說：「怎麼唱一唱就喘的時間越來越短，看來5566演唱會變成聊天會的日子也不遠了！」逗趣的對話，笑翻現場歌迷。
除了5566的合體演出外，三人同樣分別有各自的獨秀橋段，孫協志演唱了日本動漫《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，展現他日文歌的實力，就在歌曲唱到一半時，女友夏宇童突然驚喜現身，與孫協志來了一段勁歌熱舞，給了全場歌迷一個好大的驚喜，而後兩人還把情歌〈聽見下雨的聲音〉改成男女對唱版，彼此深情相望粉紅泡泡直直冒，突然孫協志神來一筆，把過去大家愛開玩笑的歌詞哏給用上，當他唱出「我聽見夏宇童的聲音，想起你用唇語説愛情」的改編歌詞時，現場萬人粉絲見證他愛的宣言，讓全場歌迷興奮到不行，尖叫聲不斷。
兩人邊唱還加碼深情對望10秒，一曲唱畢，孫協志對夏宇童甜喊：「嗨！好朋友！」夏宇童則也親密回應：「嗨！老朋友！」由於在唱跳時孫協志有一個背著夏宇童的動作，讓夏宇童忍不住在台上俏皮的向孫協志抱怨：「是我太重嗎？你這樣很不給我面子。」